Limpeza no comando do Exército e da Guarda Costeira

O Conselho Superior de Defesa Nacional, reuniu-se nesta semana sob a presidência do Comandante Supremo das Forças Armadas e Presidente da República Evaristo Carvalho.

O órgão de deliberativo sobre política de defesa nacional, decidiu exonerar o Coronel Atanásio Silveira(é o 3º na foto a contar da esquerda para direita) do cargo de Comandante do Exército de São Tomé e Príncipe.

A guarda costeira, o segundo ramo, das forças armadas de São Tomé e Príncipe, também viu o seu comandante ser exonerado. O Capitão de Mar e Guerra Idalécio João, foi afastado das funções que desempenha a largos anos.

«Em virtude dos mesmos terem atingido o fim do mandato, e associado ao facto de terem também atingido o limite de idade para passagem a reserva. Assim o conselho decidiu favoravelmente pela exoneração desses oficiais», detalhou o Coronel Alfredo Marçal Lima.

Enquanto secretário do conselho superior de defesa nacional, o Coronel Marçal Lima, acrescentou que a mudança na estrutura de comando das forças armadas, permitiu o regresso do Coronel Olinto Paquete(é o 2º na foto a contar da esquerda), ao cargo de Vice-Chefe de Estado maior das Forças Armadas.

O coronel Olinto Paquete, que já exerceu a função de vice Chefe de Estado Maior, tinha sido no passado exonerado de tal função e nomeado como Inspector Geral das Forças Armadas.

Nesta semana foi exonerado do cargo de inspector geral das Forças armadas, para retomar o posto de Vice Chefe de Estado Maior das FASTP, sendo assim o braço direito ou o substituto natural do Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, o brigadeiro Idalécio Pachire(o 1º na foto acima) .

Segundo o Conselho Superior de Defesa Nacional, os novos comandantes do exército e da guarda costeira já foram identificados e escolhidos pelo Governo. Deverão ser conhecidos nas próximas horas.

No balanço da reunião que decorreu no Palácio Presidencial, o coronel, Alfredo Marçal Lima, manifestou enorme preocupação do conselho superior de defesa nacional, em relação a ameaças mais evidentes à segurança nacional.

«Temos registado com alguma preocupação que nos últimos dias os actos piratas têm agravado na região do golfo da Guiné. O agravamento deste quadro de pirataria põe também em causa a nossa segurança e a nossa estabilidade pelo que importa a São Tomé e Príncipe tomar todas as medidas necessárias com vista a garantir a segurança do seu mar e a navegabilidade», pontuou o coronel porta voz do Conselho Superior de Defesa Nacional.

Segurança e fiscalização marítima são prioridades na política de defesa de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga