STP fecha fronteira para 7 países vítimas do Covid-19

Para prevenir que as ilhas de São Tomé e do Príncipe, sejam contaminadas com o novo Coronavírus, o Governo decidiu interditar a entrada de cidadãos de 7 países no território nacional.

O Ministro da Saúde Edgar Neves(na foto), que anunciou a decisão do Governo, indicou a República Popular da China, A Coreia do Sul, Irão, Itália, Nigéria, Argélia, e Senegal. como países cujos os cidadãos não poderão mais entrar em São Tomé e Príncipe.

No entanto o ministro fez saber que a «lista pode alterar a qualquer momento». São Tomé e Príncipe sente a ameaça do Covid-19. O Governo reuniu-se com os parceiros internacionais, para anunciar as medidas restritivas.

A Nigéria é o único vizinho de São Tomé e Príncipe onde o novo Coronavírus, já está a provocar infecções e contágios. Os voos da Transportadora Aérea Portuguesa (TAP), de Lisboa para São Tomé e Príncipe, mas que escala a capital do Gana- Acra, permitem a circulação de passageiros entre a Nigéria e São Tomé e Príncipe.

O ministro da saúde garante que todos os cidadãos estrangeiros que entraram no país nos últimos dias, estão a ser seguidos pelo sistema nacional de saúde. Para além da Nigéria, o ministro Edgar Neves indicou os cidadãos oriundos da China e da Itália.

«As nossas equipas técnicas tem acesso a essas pessoas. Temos pessoas vindas da República Popular da China, da Itália. Temos o controlo e até este momento, se não houver situações que nos levem a suspeita, temos a listagem diária e a localização dessas pessoas», precisou o ministro Edgar Neves.

O sistema de saúde está a acompanhar o dia a dia dos passageiros que entram no país, mas carece de meios e equipamentos para lidar com esta epidemia.

«Diria que não temos em quantidade suficiente. Mas temos um grande carregamento de material a chegar no voo da STP-Airways, neste sábado», pontuou o ministro.

Arquipélago de 200 mil habitantes São Tomé e Príncipe se prepara para enfrentar o novo coronavírus. Já criou um centro de isolamento no Hospital Central Ayres de Menezes, e uma unidade para quarentena na periferia da cidade de São Tomé.

Os testes para despistagem da doença, são realizados em dois laboratórios de referência, sendo um na África do Sul e outro no Senegal.

Segundo o Ministro da Saúde, o resultado do teste solicitado por São Tomé e Príncipe, demora pelo menos 7 dias.

Abel Veiga