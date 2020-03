COVID – 19 : Provocou decreto de Estado de emergência em STP

O Presidente da República Evaristo Carvalho, publico nesta terça feira 17 de Março, o decreto número 3/2020.

O Chefe de Estado explica que o Estado de emergência, pode ser declarado em casos de calamidade pública, e pode determinar a suspensão de alguns dos direitos, liberdades e garantias susceptíveis de serem suspensos.

Por causa da pandemia do COVID – 19, o Presidente de São Tomé e Príncipe, diz que auscultou o governo para analisar a evolução da pandemia, e decidir sobre as medidas a serem tomadas.

O decreto de Evaristo de Carvalho, acrescenta que a Assembleia Nacional, através de uma resolução « autorizou o Presidente da República a declarara o Estado de emergência».

Assim nos termos da Constituição Política, Evaristo Carvalho na qualidade de Presidente da República Democrática de São Tomé e PRíncipe, decretou o seguinte :

«É declarado o Estado de emergência em saúde pública, em todo o território nacional decorrente do surto de coronavirus (Covid-19) tendo em vista a necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controlo e prevenção de riscos, danos e agravos à saúde pública».

O decreto presidencial remete para o Governo a tomada de medidas necessárias a materialização do decreto.

No salão do Palácio presidencial, Evaristo Carvalho, se pronunciou sobre o momento de crise mundial provocado pelo COVID-19.

«Países com muito mais meios têm enfrentado muitas limitações. Portanto repito : Tudo terá que ser feito para impedir a entrada e propagação do coronavirus no território nacional. Como tempos de excepção exigem medidas de excepção, seguindo o aviso das autoridades sanitárias nacionais e da OMS, fazendo a necessária concertação com altas autoridades do Estado, e após a autorização da Assembleia Nacional, decidi declarar o Estado de emergência nacional, nos termos da Constituição da República, para melhor gestão da crise. Neste âmbito serão tomadas medidas excepcionais atinentes a direitos, liberdades e garantias. Essas medidas poderão ser consideradas drásticas, mas serão absolutamente necessárias para a preservação da integridade física dos nossos concidadãos e estrangeiros residentes, e para a nossa saúde colectiva», afirmou o Presidente da República.

Abel Veiga