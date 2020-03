Covid-19 : Governo fechou o espaço aéreo por um período de 15 dias

COMUNICADO DO GOVERNO

Tendo o Conselho de Ministros reunido esta sexta-feira, 20 de Março, em sessão Extraordinária, de modo a acompanhar a evolução da pandemia do COVID 19, que assola todo o mundo e, para fazer face à emergência de saúde decorrente do coronavírus, o Governo decidiu o seguinte:

1º) Todos os passageiros provenientes do voo da STP AIRWAYS, previsto para chegar São Tomé e Príncipe, no sábado, 21 de Março, serão colocados em regime de quarentena obrigatória durante um período de 15 dias, no hotel miramar. Serão garantidas todas as condições de estadia, acompanhamento médico e alimentação para todos.

2º) Fica interditado o espaço aéreo nacional por um período de quinze dias, com efeito a partir das 12 Horas de sábado, 21 de Março do corrente ano.

Embora não se verifique até a presente data qualquer caso suspeito de coronavírus no país, o Governo São-tomense apela a calma e tranquilidade a toda a população, e pede que adotem sempre as medidas sanitárias recomendadas pelo Ministério da Saúde.