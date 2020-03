Primeira ajuda da China para combater Covid-19 e outras doenças em STP

Medicamentos com destaque para antibióticos e vários equipamentos de assistência médica, fazem parte do lote da ajuda humanitária que a o Governo da China entregou ao sistema nacional de saúde.

A ajuda humanitária da República Popular da China, foi depositada no hospital central Ayres de Menezes.

Wang Wei, embaixador da China em São Tomé e Príncipe manifestou-se convicto de que o do suplemento médico ofertado pelo seu país, chegou no momento certo a São Tomé e Príncipe.

«Constam medicamentos como antibióticos, monitor de visão, desfibrilador cardíaco, e também ventilador. Não é suficiente, mas é importante para melhorar a preparação de São Tomé e Príncipe…», detalhou o diplomata chinês.

Edgar Neves, ministro da saúde de São Tomé e Príncipe, reforçou a ideia do momento certo em que chega a ajuda da China. «Chega num momento muito certo, embora saibamos que outras ajudas estão a caminho por parte da China…», pontuou o ministro.

Medicamentos e equipamentos médicos, que foram recebidos num momento certo e determinante para o país. São Tomé e Príncipe, ainda não tem registo de qualquer caso de Covid-19. Por isso, o ministro Edgar Neves, considera o sucesso do actual momento de prevenção, é fundamental para a sobrevivência da actual geração de são-tomenses.

«Esperamos pelo melhor, mas preparemos para o pior… e o pior será algo nunca visto pelo menos para a nossa geração….», afirmou o ministro da saúde.

Edgar Neves, agradeceu a República Popular da China, pela ajuda humanitária, mas não só. Agradeceu também a China pela bravura no combate contra o Covid-19, e pela lição que deu ao mundo.

«Os nossos agradecimentos ao povo chinês que viveu e ainda vive em parte a catástrofe da pandemia. Dizer também que o povo chinês deu ao mundo uma liçao sobre a sua capacidade de trabalho, inteligência, organização…. no fundo o efeito da resposta rápida. Aprendemos todos com a lição da China», frisou.

O Ministro da Saúde(na foto à esquerda) disse ao embaixador da China que «o que acabamos de receber não tem preço. São utensílios necessários para fazer frente a esta luta», concluiu Edgar Neves.

China tem o continente africano como um dos principais alvos da sua ajuda humanitária, para conter a progressão do Covid-19. «Vamos continuar a aumentar o apoio para África incluindo São Tomé e Príncipe, para combater esta doença», assegurou Wang Wei.

O embaixador da China, garantiu que a sociedade civil chinesa também está envolvida no projecto de auxílio humanitário a favor de África. O bilionário chinês Jack Ma, é um exemplo.

«O bilionário chinês Jack Ma ja fez a sua parte. Os donativos dele já estão a chegar a África, e esta noite(quinta feira) está previsto chegar o carregamento da ajuda para São Tomé e Príncipe», frisou.

Máscaras de protecção, testes para diagnosticar o Covid-19, e outros equipamentos fazem parte do lote de ajuda que o bilionário chinês anunciou para 54 países africanos.

Abel Veiga