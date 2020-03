Partido Verde dá lição e desafia o país para a prevenção e combate contra Covid-19

Partido de inspiração ambientalista, o Movimento Social Democrata/ Partido Verde de São Tomé e Príncipe, considera que o Covid-19, pode ser uma lição da natureza contra a incúria dos homens.

Covid-19, é um inimigo que já mudou o mundo, e que deve mudar o comportamento político em São Tomé e Príncipe. O Partido Verde, deu o ponta pé de saída na convocação das forças políticas e sociais do país, para uma nova era de luta.

O hospital central Ayres de Menezes, foi o palco escolhido pelo Partido Verde, para dar lição as forças políticas, sobre a nova era que se abriu no mundo, a era do Covid-19.

«Nós São Tomé e Príncipe, temos nossas dificuldades e lacunas. Temos que ser realistas e encarar esta situação que é inédita no nosso país. Pois nunca tinha sido declarado o Estado de de calamidade em São Tomé e Príncipe», afirmou Elsa Garrido.

Líder do Partido Verde, Elsa Garrido, entregou ao hospital central Ayres de Menezes, um lote de materiais, com destaque para luvas, máscaras de protecção, batas de protecção hospitalar, lâminas de glicose, aparelho de teste para diabetes, e outros equipamentos de uso hospitalar.

«É um apoio que se destina aos nossos técnicos, porque eles é que estão na linha da frente, e vão cuidar de nós quando chegarmos aqui aflitos. Por isso precisam estar seguros, e sentir que todo o pais esta com eles», disse Elsa Garrido.

A lição de cidadania, de patriotismo, e de unidade nacional que deve orientar o comportamento político e social de São Tomé e Príncipe, na nova era mundial aberta pelo Covid-19, foi dada nas instalações do Hospital Ayres de Menezes.

«É uma mensagem para as instituições públicas e privadas, para a sociedade civil organizada, para as clínicas privadas, todos que tenham alguma competência ou qualquer forma de colaborar, que o façam para apoiar os nossos centros de saúde em todos os distritos. Ensinar a nossa população a importância de lavar as mãos….orientar a população nas acções de limpeza e protecção contra a doença….», detalhou.

Todo o esforço da classe política deve ser concentrado nesta altura no despertar da consciência nacional sobre o perigo que o Covid-19, representa para a sobrevivência dos cerca de 200 mil habitantes do arquipélago.

«A festa não acaba….a população tem que ser orientada a não realizar as nossas tradicionais festas de grande concentração de pessoas….. temos que transmitir esta mensagem de paciência e calma», defendeu Elsa Garrido,(na foto em cima).

Partido Verde, garantiu que já está nas trincheiras e convida todas as forças vivas do país para o combate.

«Somos activistas e humanistas. Estamos preparados, para em caso de não haver mascaras suficientes, podermos fazer mascaras caseiras, e dar todas as indicações de segurança para ajudar a nossa nação. Não estamos num momento de politiquices….., nem de protagonismos….. estamos aqui para pedir que todos temos que estar juntos neste momento...», concluiu a Presidente do Partido Verde.

Partido Verde, é a até agora a primeira e única força política de São Tomé e Príncipe, que está no terreno a trabalhar na sensibilização e informação da população sobre os riscos do contágio pelo vírus Covid-19.

Abel Veiga