Comandante Supremo coloca militares na rua para impor ordem no combate contra a Covid-19

Num decreto com data de 24 de Abril, Evaristo Carvalho Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, deu ordens ao Chefe de Estado maior das Forças Armadas, o Brigadeiro Idalécio Pachire, para colocar na rua e em operações dois pelotões de militares dos dois ramos das Forças Armadas( Exército e Guarda Costeira).

Os dois pelotões de militares vão realizar operações de apoio às forças de segurança na implementação do Estado de Emergência Sanitária.

No passado dia 17 de Abril, o Presidente Evaristo Carvalho, publicou o seu segundo decreto de Estado de Emergência Sanitária. Expirados os primeiros 15 dias decretados no dia 31 de Março último, o Chefe de Estado foi forçado a decretar mais 15 dias de Estado de Emergência Sanitária em São Tomé e Príncipe. Decisão tomada a pedido do Governo.

O novo período de Estado de Emergência coincide com o agravamento pelo governo das medidas restritivas. Foi instalado um recolher obrigatório em todo o território nacional, entre as 19 e as 5 horas da manhã.

O Chefe de Estado são-tomense, considera que o seu decreto que coloca dois pelotões de militares nas ruas, visa reforçar a segurança interna.

«Colocar militares em pontos estratégicos como portos, aeroportos, banco central, serviços de abastecimentos personalizados como água, electricidade, o centro de abastecimento de combustível», pontua o Presidente da República no seu decreto de 24 de Abril.

Evaristo Carvalho, explica que convocou o exército e a guarda costeira, porque o efectivo das forças de segurança(polícias e outras forças para-militares), é insuficiente para dar cobertura ao Estado de Emergência em vigor.

O Presidente e Comandante Supremo das Forças Armadas, deu ordens de prontidão ao exército e a guarda costeira, após solicitação do Governo, que no anúncio das novas medidas restritivas para combater a Covid-19 defendeu o patrulhamento do país, por militares e pelas forças de segurança.

Tropa está na rua, em operação conjunta com as polícias para evitar que os cidadãos persistem em ter comportamentos favoráveis a transmissão da Covid-19 no país.

País de 1001 quilómetros quadrados, com cerca de 200 mil habitantes, onde segundo o sistema nacional de saúde, já foram detectados 4 casos de Covid-19, diagnosticados através de testes rápidos recentemente importados.

Abel Veiga