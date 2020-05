Instalação do Laboratório PCR pode revelar todos os segredos da Covid-19 em STP

O edifício construído e equipado pela cooperação brasileira no bairro do hospital, para funcionar como laboratório nacional de referência, vai receber uma nova componente. Trata-se da instalação no mesmo edifício do primeiro laboratório PCR, capaz de diagnosticar o vírus que provoca a Covid-19.

O laboratório PCR, chegou a São Tomé na última sexta feira. Resulta de um apoio da OMS ao Estado são-tomense, e que faz toda a diferença.

«O laboratório que acaba de chegar aqui, vai apoiar o país a ter o ponto da situação. E assim podermos responder de forma mais forte contra a pandemia», declaração de Zaira Virane, Coordenadora do Sistema das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe.

Presença em peso das Nações Unidas no aeroporto internacional de São Tomé, na última sexta feira, para receber mais de 12 toneladas de equipamentos médicos diversos, e medicamentos para combater a Covid-19 em São Tomé e Príncipe.

«Vieram ventiladores, e uma equipa técnica que vai apoiar de forma concreta os médicos e o sistema de saúde na utilização dos ventiladores e do laboratório de forma correcta», acrescentou Zaira Virane.

O leitor tem acesso ao comunicado do sistema das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, que detalha o conteúdo da ajuda médica, e em equipamentos, para luta contra a Covid-19 no país. Comunicado de Imprensa – Donativo OMS+UNICEF – COVID19

A União Europeia, através do seu adido de Cooperação em São Tomé e Príncipe, o embaixador Albert Losseau, destacou o apoio logístico dado por Bruxelas, com vista a realização da ponte aérea entre a capital portuguesa, Lisboa e São Tomé.

«A União Europeia assim como Portugal garantiram a logística. A União Europeia pagou o voo, e toda a logística foi feita por Portugal», explicou Albert Losseau.

O Téla Nón apurou que a União Europeia gastou mais de 90 mil euros, para garantir o voo do aparelho da EuroAtlantic, que trouxe a ajuda humanitária adquirida pelas Nações Unidas.

«Uma palavra de apreço ao Governo português que conseguiu através de negociações com a União Europeia permitir que este voo de carácter humanitário para repatriamento de cidadãos europeus, pudesse trazer equipamentos para São Tomé e Príncipe», pontuou a Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de São Tomé e Príncipe.

Elsa Pinto, que de saia e blusa vermelha se fez presente no aeroporto internacional de São Tomé, estendeu a mensagem de apreço à União Europeia.

«Uma palavra de apreço também a União Europeia que no seu amplo processo de repatriamento de cidadãos europeus, permitiu e aceitou o pedido de Portugal para que os nossos equipamentos viessem neste voo humanitário», frisou a ministra Elsa Pinto.

A instalação em São Tomé do laboratório PCR, que diagnostica o vírus causador da Covid-19, representa segundo o Governo, uma viragem na estratégica de luta contra o virus, que até agora os laboratórios nacionais não tinham capacidade de o diagnosticar.

«A presença de um laboratório PCR em São Tomé faz toda a diferença. Permitirá um rastreio completo, e estabelecer um quadro epidemiológico fiável em São Tomé e Príncipe, a partir de agora», concluiu.

Elsa Pinto, Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação em nome do Governo, saudou os santomenses na diáspora, que de forma individual ou colectiva, colocaram no voo humanitário, ajuda material para reforçar a luta contra a Covid-19 em São Tomé e Príncipe.

Os Médicos Sem Fronteiras, também mereceram atenção do Governo, que agradeceu pela ajuda medicamentosa disponibilizada por esta ong internacional, a favor de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga