No mercado de Bôbô Fôrro e no meio do povo “JBJ” mandou “Cóbó d´Aua” calar

“Vamos organizar o país”, é com este lema que o Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, inaugurou na quinta-feira novas infra-estruturas no mercado de Bobô Fôrro.

A decisão do Governo em Fevereiro passado de transferir os feirantes para o mercado de Bôbo – Fôrro, libertou o centro da cidade de São Tomé, que estava congestionado, por um extenso mercado de rua.

No entanto o mercado de Bôbo Fôrro, construído pelo anterior governo, não tinha condições para albergar com dignidade os milhares de feirantes, que foram obrigados a abandonar o centro da cidade de São Tomé.

Obras de alargamento do mercado de Bôbô – Fôrro, foram segundo o ministro das obras públicas Osvaldo Abreu, lançadas em Fevereiro. No dia 23 de Julho foram inauguradas pelo Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus.

«Peço-vos força, união, e trabalho abnegado e muita fé, para mudarmos o país, nosso país não pode continuar assim», afirmou o Primeiro-ministro em crioulo forro.

Expressando em crioulo fôrro, para os milhares de feirantes que receberam-no em festa, Jorge Bom Jesus, anunciou a reorganização da cidade de São Tomé, e do país em geral como uma das suas principais prioridades.

«As coisas não estão colocadas nos seus devidos lugares. Temos que organizar o país. Toda gente gosta de coisa bonita, e vamos organizar o país, e é o que estamos a fazer a nível da cidade capital», precisou. ´.

Prometeu por em funcionamento uma rede de autocarros para garantir o transporte de pessoas entre a capital e Bôbo Fôrro, numa distância de cerca de 3 quilómetros.

Talho, um centro de piscicultura, uma enorme área para acolher as feirantes que vendiam a sol e chuva, fazem parte das novas infra-estruturas construídas no mercado de Bobô Fôrro. Um posto da Polícia Nacional, também foi construído de raiz e inaugurado no interior do mercado.

No entanto para requalificar a cidade de São Tomé, e reorganizar o país, com êxito, o Governo considera que é fundamental quebrar as regras do distanciamento em relação a terra natal.

«Cada um que está no cóbó d´aua(designação em crioulo forro para estrangeiro, aquele que está do outro lado do mar….que está fora das ilhas), a mandar boca, que venha para aqui ajudar-nos a combater o coronavírus… ajudarmos a desenvolver o país. …Quem é homem vem para aqui…quem é homem não foge não…quem é homem vem para aqui…aqui…aqui..aqui…», declarou no meio de forte aplauso dos milhares de feirantes.

Sem instinto de “fuga”para o outro lado do mar ou do oceano(Cóbó d´aua), Jorge Bom Jesus, no meio dos feirantes, e com os pés firmes na sua terra natal, lançou mais pedras para construção de outras infra-estruturas no mercado de Bobô Fôrro. Destaque para o futuro pavilhão que vai albergar as centenas de mulheres, que vendem roupas e outros objectos de “fardo”. Mulheres chefes de família, que desde Fevereiro deixaram de fazer negócio no centro da cidade de São Tomé.

Abel Veiga