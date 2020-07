Governo faz diligências para utilizar o Fundo Kuwait de 17 milhões de dólares

Afinal continua activa a linha de financiamento de 17 milhões de dólares, aberta pelo Fundo do Kuwait a favor de São Tomé e Príncipe,

Um crédito financeiro de 17 milhões de dólares para modernizar o hospital Ayres de Menezes, e que foi assinado no ano 2016 pelo ex-Ministro das Finanças Américo Ramos.

No ano 2019, o Governo de Jorge Bom Jesus, avançou com uma queixa crime contra o ex-ministro das finanças, por alegado desvio de verbas do fundo Kuwait, tendo em conta que segundo o executivo, não tinha na sua posse nenhuma informação sobre o paradeiro do dinheiro. Mais grave, segundo o governo é que tinha recebido uma comunicação do Fundo Kuwait a exigir o pagamento de juros por fundos que já tinham sido desbloqueados. O ex-Ministro das Finanças Américo Ramos, foi detido em regime de prisão preventiva, também por causa do alegado desaparecimento do fundo do Kuwait .

Um ano depois, o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus em entrevista a imprensa santomense, anuncia que a verba atribuída pelo fundo soberano do Kuwait à São Tomé e Príncipe continua disponível, e que o seu governo começou a trabalhar no sentido de utilizar o dinheiro disponível, para modernizar o hospital central Ayres de Menezes. O principal hospital do país, deverá ser transformado num centro de saúde de referência nacional e regional.

O chefe do governo disse a Televisão Santomense, que a crise do novo coronavirus, pôs a nu as fragilidades do sistema nacional de saúde. Por isso, Jorge Bom Jesus, considera ser momento fulcral para investir forte na melhoria das estruturas do sistema de saúde do país. Com os 17 milhões de dólares do fundo do Kuwait disponíveis, Jorge Bom Jesus, garantiu que não perderá a oportunidade de elevar o hospital Ayres de Menezes para a categoria de hospital de referência.

O executivo já criou um comité director para gerir todo o processo, com destaque para a reactivação do acordo assinado no ano 2016 entre o Estado são-tomense e as autoridades do fundo soberano do Kuwait.

O comité que já elaborou um plano de execução do projecto, explicou a imprensa que o acordo de financiamento expira neste ano 2020.

«O acordo foi assinado, mas tem uma validade que termina agora em 2020. Houve dificuldades inerentes a forma como trabalhamos no nosso país, em que não conseguimos avançar com a rapidez que se pretendia. Foi necessário que o actual governo tomasse o projecto em mãos e decidisse tomar medidas para que de forma mais rápida se pudesse retomar o processo com o Fundo Árabe, para que se passa-se a fase efectiva de implementação do projecto», afirmou Tomas Soares, chefe da equipa técnica nacional.

O comité directivo, anunciou que as negociações com as autoridades do fundo Kuwait, já permitiram a prorrogação do prazo de validade do acordo de financiamento de 17 milhões de dólares.

O plano de reabilitação e modernização do hospital Ayres de Menezes, foi apresentado também ao Conselho de Ministros. «As obras não serão só de reabilitação, porque uma parte dos edifícios vai ser demolida, e vai-se construir uma nova estrutura que vai estar integrada. Assim será o novo hospital Ayres de Menezes quando ele estiver, reabilitado, reequipado», pontuou Tomas Soares.

O Téla Nón coloca a disposição do leitor o site do Fundo Kuwait que confirma a disponibilidade do dinheiro para reabilitação e modernização do Hospital Central Ayres de Menezes.

Kuwait Fund

Abel Veiga