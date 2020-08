Obras de modernização do hospital Ayres de Menezes previstas para 2021

Desde o mês de Julho último que o Governo santomense decidiu retomar as negociações com o Fundo do Kuwait, com vista a utilização da linha de crédito de 17 milhões de dólares, concedida no ano 2016, para modernizar o hospital central Ayres de Menezes.

O projecto de requalificação e transformação do hospital Ayres de Menezes num centro de saúde de referência, não avançou. O acordo assinado entre o Fundo do Kuwait e o Ministro das Finanças de São Tomé e Príncipe no ano 2016 na Guiné Equatorial, não saiu do papel.

Na prática o projecto não avançou. Mas a pandemia da Covid-19, veio pôr a nu as profundas fragilidades do sistema nacional de saúde, que não tem sequer um verdadeiro hospital para atender os cidadãos.

O Governo despertou para uma realidade inadiável. São Tomé e Príncipe, sempre precisou de um verdadeiro hospital, e é neste momento da Covid-19, que urge resolver o problema.

Foi então reactivado desde Junho-Julho de 2020, os contactos com o Fundo do Kuwait, para execução o mais rápido possível, do projecto de modernização do hospital central, avaliado em cerca de 17 milhões de dólares.

Na quinta-feira, o Governo reúne mais uma vez o Comité Director do projecto de construção do novo hospital Ayres de Menezes.

«No fundo o que se pretende é muita transparência, e que o mais rapidamente possível todo processo seja retomado, de forma célere, respeitando os prazos», declarou o Ministro da Saúde.

Edgar Neves enquanto porta-voz do comité director, presidido pelo Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, acrescentou que os termos de referência do projecto foram actualizados, e enviados ao Fundo do Kuwait.

O prazo de execução do projecto termina neste ano de 2020. O Comité Directivo, já havia negociado a prorrogação do prazo. O Ministro da Saúde, anunciou que o acordo de financiamento com o Fundo do Kuwait, é agora válido até o ano 2024.

Edgar Neves, explicou também que o valor do crédito financeiro, já não é de 17 milhões de dólares. «Matem-se o valor de 16 milhões e qualquer coisa… porque já houve dois desembolsos no total de 17 milhões….Há uma extensão do projecto até 2024, porque o projecto levou um atraso muito grande, e era impossível cumprir o calendário inicialmente previsto», pontuou.

O Governo diz que pretende até o final do ano 2020, pretende discutir, com o fundo Kuwait todas as questões jurídicas e de infra-estruturas. Negociações complexas, segundo o ministro da saúde, que colocam a realização real das obras de requalificação do hospital, o mais tardar para o início de 2021.

«Tudo indica que em finais deste ano ou no início do próximo ano, se poderá passar a fase operacional como tal», concluiu o ministro da saúde.

Abel Veiga