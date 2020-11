Xu Yingzhen, próxima embaixadora da China em STP

Antiga secretária geral do fórum para a cooperação económica e comercial entre a República Popular da China e os países de expressão portuguesa, Xu Yingzhen vai ser nomeada como embaixadora da China em São Tomé e Príncipe.

A informação foi avançada pela imprensa chinesa. Segundo fontes diplomáticas a antiga secretária geral do Fórum Macau deverá chegar a São Tomé nesta semana.

Xu Yingzhen, vem substituir Wang Wei. Um diplomata que a partir do ano 2016 marcou a retoma das relações entre os dois países.

Wang Wei foi nomeado o primeiro embaixador da China em São Tomé e Príncipe, depois de 20 anos de corte nas relações bilaterais, por causa da opção política do antigo Presidente Miguel Trovoada, que no ano 1997, reconheceu Taiwan como país independente e soberano.

Xu Yingzhen, a nova diplomata que vem representar China em São Tomé e Príncipe, desempenhou durante 4 anos, as funções de secretária geral do fórum para a cooperação económica e comercial entre a República Popular da China e os países de expressão portuguesa.

Segundo a imprensa especializada em assuntos da China, Xu Yingzhen, foi também conselheira comercial no departamento de assuntos americanos e Oceânia do ministério do comércio da China, e desempenhou em outra ocasião as funções de conselheira comercial e económica na embaixada da China no Chile.

Abel Veiga