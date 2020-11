São Tomé e Príncipe felicitou o novo Presidente eleito dos EUA

As felicitações em nome do povo de São Tomé e Príncipe ao Presidente eleito dos Estados Unidos de América, Joe Biden, e a sua vice-Presidente Kamala Harris foram endereçadas pelo Presidente da República e Chefe de Estado, Evaristo Carvalho.

Evaristo Carvalho, que ainda está internado em Portugal, após uma cirurgia, não perdeu tempo enquanto o mais alto representante do Estado santomense nas relações internacionais, para juntar a voz do arquipélago mais pequeno do continente africano, ao coro de felicitações mundial, ao Presidente eleitos dos Estados Unidos de América, Joe Biden.

«Em nome do povo santomense e em meu próprio endereço a vossa excelência, bem como à senhora Kamala Harris, as mais vivas felicitações pela vossa eleição à Presidência dos Estados Unidos de América», disse Evaristo Carvalho na sua mensagem de felicitações.

Na missiva que a imprensa divulgou no ultimo fim-de-semana, o Presidente de São Tomé e Príncipe, exprimiu votos ardentes de sucesso do exercício das funções de Presidente e vice-presidente da maior potência económica e militar do mundo.

«Espero poder com os dois aprofundar ainda mais as boas relações de amizade e de cooperação existentes entre os nossos dois países, e também empreender com vossas excelências e demais líderes mundiais, acções comuns visando enfrentar os grandes desafios, como o aquecimento global do planeta, a Pandemia do Covid-19 e o multilateralismo».

Em nome do povo de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, enaltece as boas relações entre o arquipélago e os Estados Unidos de América. No quadro das relações bilaterais, o Téla Nón destaca a parceria dos Estados Unidos no âmbito da formação dos jornalistas santomenses.

Através da embaixada norte americana, sediada no vizinho Gabão, os jornalistas santomenses já beneficiaram de várias acções de formação no domínio dos direitos humanos, do jornalismo de investigação e outros domínios.

Ainda na última semana de Setembro, até finais de Outubro, jornalistas santomenses e de outros países africanos de expressão portuguesa, participaram numa acção de intercâmbio de experiência com seus colegas norte americanos. Jornalismo de investigação no momento da Covid-19, as mudanças que o mundo assiste actualmente, e os impactos sobre a sociedade foram temas de discussão, análise e de estudo entre os jornalistas americanos e os dos países lusófonos.

O racismo, e as manifestações anti-racismo que marcaram os Estados Unidos nos últimos meses, foram detalhados, e debatidos de forma livre e transparente.

O evento organizado pelo departamento de Estado dos Estados Unidos de América, foi realizado por videoconferência, e coincidiu com o período de campanha eleitoral para as eleições que deram vitória a Joe Biden.

A campanha eleitoral na altura em curso, foi um dos temas de destaque na vídeo-conferência, que reuniu jornalistas de vários Estados e de vários órgãos de comunicação social dos Estados Unidos de América e os seus colegas de São Tomé e Príncipe, Angola, Guiné-bissau, e do Brasil.

Um projecto de formação à distância, considerado de grande importância para os 3 jornalistas santomenses que tomaram parte no evento, sendo 2 da ilha de São Tomé e 1 da ilha do Príncipe.

A cooperação norte americana com São Tomé e Príncipe, tem pontos fortes no domínio da segurança marítima. Militares e oficiais da Guarda Costeira são regularmente formados nas academias da marinha norte americana.

São Tomé e Príncipe tem um sistema de vigilância marítima apoiado por radares e sensores que foram instalados no âmbito da cooperação militar com os Estados Unidos de América.

Abel Veiga