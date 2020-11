Modernização do Hospital Central com fundo do Kuwait

O governo de Jorge Bom Jesus decidiu acelerar todo processo com vista a utilização do fundo do Kuwait avaliado em 17 milhões de dólares. O Financiamento visa a modernização do hospital central Ayres de Menezes.

A contratação de uma equipa de consultores internacionais, para definir o projecto das obras de modernização do hospital é a grande prioridade de momento.

Mais uma vez os membros do conselho nacional que está a negociar com o Fundo Kuwait, as modalidades de utilização da linha de crédito, reuniram-se no palácio do Governo.

O acordo financeiro foi assinado entre os dois Estados no ano 2016. Só em 2020 São Tomé e Príncipe dá sinais de acção concreta com vista a utilização do dinheiro que pode resolver a precária situação de assistência médica no hospital de referência, o Ayres de Menezes.

«Está em curso a contratação de uma equipa de consultores, e foi também preparado um pacote de licitação para lançar a primeira fase de concurso, para contratação de consultores que vão finalizar o projecto de execução da obra», explicou o Presidente do Comité Director.

O engenheiro Tomás Vera Cruz, enquanto Presidente do Comité Director, garantiu que a selecção da empresa deverá acontecer ainda neste ano.

«Pretendemos que ainda este ano tenhamos o nome da empresa que vai fazer o projecto final do hospital Ayres de Menezes», frisou.

Segundo o Presidente do Comité Director, o projecto de modernização tem duas fases. A primeira será de reabilitação das actuas infra-estruturas do hospital Ayres de Menezes, e a segunda será de construção de uma extensão do hospital central.

«O fundo kuweitiano já nos disponibilizou uma lista pré qualificada de empresas capazes de fazer este projecto. Vão receber termos de referência, os documentos de licitação e vão apresentar uma proposta», pontuou Tomás Vera Cruz.

Governo promete acção célere e concertada com o Fundo do Kuwait, para que dentro de 4 anos, São Tomé e Príncipe, tenha pela primeira vez um hospital de referência devidamente apetrechado com os mais modernos meios de diagnóstico e de tratamento dos pacientes.

Abel Veiga