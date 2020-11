“Pirataria marítima, cada vez mais, se aproxima da nossa costa”

O toque de alerta contra a entrada das acções de pirataria marítima nas águas territoriais de São Tomé e Príncipe, foi dado ao governo, pelo Chefe das Operações da Guarda Costeira.

O Tenente Hamilton Sousa, participou nesta semana numa reunião do conselho de ministros, para apresentar ao governo o quadro actual da Guarda Costeira. Um quadro traçado com base nos acontecimentos do dia 13 de Novembro na zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe.

No referido dia a guarda costeira registou um ataque de piratas no mar territorial santomense. O navio mercante “Zhen Hua 7” , que circulava cerca de 80 milhas ao largo de São Tomé, foi o alvo do ataque pirata.

A notícia do ataque foi dada exclusivamente pelo Téla Nón, através de uma nota publicada pelo Adido de Defesa da Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe.

«O ataque, que ocorreu a cerca de 80 milhas náuticas a Noroeste da ilha de São Tomé, levou ao rapto de 14 dos 27 tripulantes do navio mercante e fez um ferido, resultante do disparo de armas de fogo», referiu a nota de imprensa publicada pelo Téla Nón.

O navio Zaire da marinha de guerra de Portugal que se encontra destacado em São Tomé desde o ano 2018, foi chamado a intervir na operação de socorro ao navio atacado por piratas.

«O NRP Zaire foi ativado em resposta a esta situação, que contou ainda com a presença no local da fragata italiana ITS Martinengo e do patrulha oceânico espanhol ESPS Tornado. O navio português acompanhou a situação junto do navio mercante, enquanto a fragata italiana prestou assistência ao tripulante ferido e procedeu à evacuação do mesmo para o Hospital de São Tomé», detalha a nota de imprensa divulgada pelo Jornal Téla Nón.

Uma situação que mereceu reacção do Governo santomense que pediu socorro a Guarda Costeira, para ter mais detalhes sobre o acontecimento de 13 de Novembro.

«Para não ficar apenas as Forças Armadas e a Guarda Costeira com essas informações, nós decidimos partilhar com o Governo, no sentido de entenderem que é um problema que está a nos aproximar, e temos que olhar para ele de olhos bem abertos», afirmou o Chefe das Operações da Guarda Costeira, à saída da reunião com o Governo.

A situação é grave e complicada. A segurança nacional está ameaçada, e a guarda costeira diz que o país não tem meios para lidar com este tipo de ameaças.

«Nesse momento, nós não tendo meios, só podemos contar com os nossos parceiros de cooperação. Temos aqui o Navio Zaire, com o qual partilhamos essas informações e contamos com a ajuda deles», frisou o Tenente Hamilton Sousa.

O Chefe das Operações da Guarda Costeira, deixou claro para o governo, que pela garantia da defesa e segurança do território santomense, o país tem que ser independente. «Mas não podemos ficar ligados ou inteiramente dependentes dos outros para resolver os nossos problemas. Temos que bater de frente com eles e procurar solução, para em pouco tempo estarmos prontos para responder», concluiu o oficial que comanda as operações da Guarda Costeira.

Recorde-se que poucos dias, após São Tomé e Príncipe ter renovado a sua intenção de ser um “Gateway na região do Golfo da Guiné”, os piratas começaram a atacar embarcações e a sequestrar tripulantes, exactamente nas águas nacionais.

Abel Veiga