ADI numa nota de esclarecimento explica a questão de pertença dos Catamarans

O maior partido da oposição de São Tomé e Príncipe, reagiu a notícia veiculada pelo Jornal Téla Nón que realça a questão das 5 embarcações que chegaram ao país no início do ano 2016. Os dois catamarans e outras 3 lanchas rápidas chegaram ao país, acompanhados por um certificado de inspeção que indicava o ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada como sendo o proprietário.

Pode ver a cópia do certificado emitido pela empresa que construiu as embarcações – SCPH-S130-120112714200 (2)

No entanto a ADI diz que a verdade é outra. O partido liderado por Patrice Trovoada, apresenta documentos que comprovam que as embarcações foram registadas como património do Estado santomense.

O leitor deve ler na íntegra a nota de esclarecimento que o partido ADI enviou para o Jornal Téla Nón – Reacção do partido ADI