Caiu por terra a proposta do MLSTP para aumentar as regalias dos deputados

Um grupo de cidadãos que se reuniu esta sexta – feira, com o Presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, anunciou à saída da reunião a morte do projecto lei da bancada parlamentar do partido MLSTP, para realizar a quarta alteração a lei do Estatuto dos Deputados.

Um projecto de lei cujo processo de preparação da alteração do estatuto, estava bem adiantado.

No entanto o grito de protesto de alguns cidadãos, tendo uma das activistas cívica recorrido ao “directo” na rede social facebook, atrapalhou o trabalho já adiantado da bancada parlamentar do MLSTP.

O projecto de lei, assinado pelo então líder da bancada parlamentar do MLSTP, Amaro Couto, propõe alterações do estatuto dos deputados e um acentuado reforço das regalias dos deputados, com destaque para reforma vitalícia.

O Téla Nón coloca a disposição do leitor uma cópia do referido projecto de lei da bancada parlamentar do partido MLSTP, Clique –Alteraçao do Estatuto dos Deputados (2)

Os activistas que se identificam como sociedade civil, contestam a atribuição de tais regalias para os deputados, numa altura em que o país, principalmente os cidadãos se confrontam com uma grave crise económica, financeira e social.

Depois do grito dado no facebook, o grupo de cidadãos, solicitou audiência com o Presidente da Assembleia Nacional. Na reunião que aconteceu nesta sexta feita, a sociedade civil foi informada de que o projecto de lei do MLSTP, para aumentar regalias dos deputados, foi travado, vai ser irradiado, e declarado como nulo.

Hérman Costa, o porta-voz do grupo de cidadãos, disse a imprensa que «relativamente a esta matéria saímos deste encontro descansados. Porque foi-nos informado por sua excelência o Presidente da Assembleia e os demais deputados que estiveram presentes, que esta iniciativa não tinha pernas para andar e que brevemente a Assembleia Nacional vai dar a conhecer a São Tomé e Príncipe que esta iniciativa já caiu por terra. É uma informação que nos agrada imenso».

Celisa de Deus Lima e Adelino Pereira, fazem parte do grupo de cidadãos. Pindó, o humorista do grupo Anda Pligu, compôs o grupo de 4 elementos que se reuniu com o Presidente da Assembleia Nacional.

Os mesmos cidadãos acima citados, são também subscritores de um manifesto da sociedade civil, publicado pelo Téla Nón, que apela o Presidente da República Evaristo Carvalho, a vetar a nova lei eleitoral, que o parlamento aprovou e já submeteu ao Presidente para promulgação.

«Os deputados reconheceram que as normas eram inconstitucionais. Retrocederam em relação a algumas normas. Tais normas foram expurgadas», afirmou Hérman Costa.

Apesar de reconhecer que a Assembleia Nacional fez progressos na melhoria da lei eleitoral, que está em fase de promulgação, o porta voz do grupo de cidadãos, alertou que «há ainda uma norma que consta no diploma aprovado pela Assembleia Nacional, que fere a constituição. Tem a ver com a sociedade civil organizada poder candidatar às eleições legislativas. Mas no geral houve uma abertura do Presidente da Assembleia em esclarecer as situações….», pontuou o porta voz.

Abel Veiga