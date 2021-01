Banco Mundial vai financiar aquisição de vacinas contra a Covid-19 para STP

O Banco Mundial vai financiar o projecto do Governo de aquisição de vacinas contra a Covid-19. A garantia do financiamento foi dada ao Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, pelo novo director geral do Banco Mundial, Jean-Christophe Carret, que se encontra de visita ao país.

«Recebemos um pedido do governo e respondemos positivamente para financiar a vacinação contra a Covid-19», afirmou o novo director regional do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe.

À saída do encontro com o Primeiro Ministro, o chefe do Banco Mundial, disse a imprensa que não é possível neste momento definir o valor financeiro a ser alocado para garantir a aquisição das vacinas. É um trabalho que o governo está a fazer e nos próximos tempos, o Banco Mundial, dará seu contributo ao futuro projecto de vacinação que será definido pelo governo.

Por outro lado, o Banco Mundial, anunciou que é o financiador do projecto em curso de modernização dos sistemas de pagamentos. Um projecto que vai permitir pela primeira vez, e a partir de Fevereiro próximo, a utilização de cartões visa e mastercard no mercado financeiro nacional.

«Estamos a trabalhar num projecto de apoio ao banco central para a consolidação do sector bancário e a modernização dos sistemas de pagamentos..», precisou Jean-Christophe Carret.

Jean-Christophe Carret, avaliou também com o Governo o andamento de alguns projectos estruturantes, financiados pelo Banco Mundial, nomeadamente a reabilitação da estrada nacional número 1, o financiamento do sistema de protecção social, a modernização da central hidroeléctrica sobre o rio contador, e o projecto de protecção das comunidades piscatórias, no âmbito da luta contra os efeitos das mudanças climáticas.

Na reunião desta quarta-feira com o Chefe do Governo santomense, o Banco Mundial, analisou a visão estratégica do país para os próximos 5 anos. A transição energética e a formação das comunidades em matéria de uso das novas tecnologias foram os dois pontos de análise.

«O futuro de todos os países reside na capacidade do próprio país de educar a população na utilização das novas tecnologias», precisou o director regional do Banco Mundial.

Abel Veiga