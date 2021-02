“As nossas águas são agora o berço para os ataques de piratas”

O retrato da situação actual da pirataria marítima em São Tomé e Príncipe, marcado por uma explosão de ataques quase que diários, é feito pelo Chefe das Operações navais da Guarda Costeira o Primeiro Tenente Hamilton Sousa.

«O que se passa é que os piratas deram conta da nossa fragilidade. Os piratas notaram que São Tomé e Príncipe não consegue estar presente no vasto mar que tem. Temos um mar vasto, e não estamos em condições de proteger o nosso mar…», afirmou o Chefe das Operações Navais da Guarda Costeira.

A Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe, é 160 vezes maior do que o espaço terrestre do arquipélago.

«Os piratas deram conta que têm um mar calmo, sem pressão, para realizarem os seus ataques. Eles estão posicionados nas nossas águas, e depois vão lançando os ataques. As nossas águas são actualmente o berço dos ataques dos piratas», precisou o Primeiro-tenente Hamilton Sousa.

A guarda costeira avisa que a instabilidade que a pirataria marítima está a gerar no território de São Tomé e Príncipe, vai ter impacto grave a nível económico. O abastecimento do país através da navegação marítima pode ser condicionado, e toda a actividade económica por via marítima pode ficar bloqueada.

A pesquisa do petróleo na zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe, é uma das actividades que vai estar comprometida.

«Temos vários blocos de petróleo em fase de pesquisa. Os navios não vão fazer pesquisa nessas condições…. São 3 ou 4 navios para fazer pesquisa de petróleo. Sem protecção militar, de certeza que as empresas petrolíferas não vão correr riscos. Nós é que vamos perder…», alertou o Chefe das Operações Navais da Guarda Costeira.

A Guarda Costeira considera que a ameaça é grande sobre a segurança nacional, e com consequências desastrosas a nível económico. Um problema que só pode ser evitado, se houver acções para dar a guarda costeira meios navais capazes de fiscalizar o território marítimo nacional, e dissuadir a ameaça da pirataria marítima.

«A Guarda Costeira não dispõe de uma embarcação com autonomia para marcar presença no mar. …Temos apoio do navio Zaire. Mas o Zaire não é uma embarcação de São Tomé e Príncipe, é portuguesa. O mar é vasto, e o Zaire sozinho não consegue….», pontuou o Primeiro Tenente Hamilton Sousa.

Os militares consideram que uma embarcação nacional é fundamental para garantir e defender a soberania nacional.

«Com uma embarcação nacional, teremos uma prontidão de 10 à 15 minutos para a entrar em acção, e socorrer um navio que está a ser atacado. É diferente do navio Zaire que tem que pedir autorização a Portugal, para depois poder intervir. É diferente de pedirmos ajuda a Guiné Equatorial ou a Nigéria, para combater ou dissuadir uma ameaça no nosso território…É muito tempo perdido e os piratas terão feito das suas e fugido…», frisou.

O Primeiro Tenente Hamilton Sousa disse ao Téla Nón que a guarda costeira está apetrechada com equipamentos que permitem fiscalizar e acompanhar quase todas as movimentações de embarcações nas águas nacionais e no Golfo da Guiné.

«Temos capacidade tecnológica de obter informações de quase tudo que passa nas nossas águas», assegurou.

A guarda costeira conta com radares e sensores que foram instalados no quadro da cooperação técnico-militar com a marinha dos Estados Unidos de América.

Para além de equipamentos de ponta para rastreamento do mar, a unidade militar beneficiou de várias acções de formação dos seus efectivos. O Primeiro Tenente Hamilton Sousa, foi formado pela marinha dos Estados Unidos de América. A Marinha de Guerra de Portugal, formou e continua a formar os efectivos da guarda Costeira. A Marinha do Brasil, também é muito activa na formação da força especial anfíbia santomense.

O Chefe das Operações Navais da Guarda Costeira, garantiu para o Téla Nón, que fruto da cooperação técnico – militar com os diversos parceiros internacionais, o país tem militares preparados para “encarar” os piratas e combatê-los. Só falta São Tomé e Príncipe ter um navio, com capacidade para colocar os fuzileiros navais e outros militares da Guarda Costeira, no teatro das operações marítimas.

«Temos homens treinados e capazes de estar em qualquer navio marcar presença no mar, e combater a pirataria no nosso mar. Mas não há meios navais», contestou.

O Chefe das Operações Navais da Guarda Costeira, concluiu a entrevista ao Téla Nón, com uma advertência às autoridades santomenses.

«As autoridades do país têm que ter isso em conta….», concluiu.

Abel Veiga