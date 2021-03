UE principal financiador da COVAX felicita STP

A União Europeia, é o principal financiador da Iniciativa COVAX. Uma iniciativa que no final da tarde de sexta feira entregou à São Tomé e Príncipe o primeiro lote de 24 mil vacinas da Covid-19.

Num comunicado enviado ao Téla Nón, a embaixada da união Europeia, acreditada junto ao Estado santomense, explica que entre os meses de Março e Junho, a iniciativa COVAX vai «entregar 96 mil doses de vacinas a São Tomé e Príncipe, o que permitirá ao governo lançar a sua campanha de vacinação contra a Covid-19».

O comunicado diz que a União Europeia, os seus Estados membros, e o banco europeu de investimentos, formam a “Equipa Europa”. Um organismo que assegura a maior parte de financiamento para a iniciativa COVAX. «O objectivo é acelerar o acesso equitativo aos instrumentos de luta contra a Covid-19», refere o comunicado.

Rosário Bento Pais, embaixadora da União Europeia para São Tomé e Príncipe, com residência no Gabão, destacou o papel desempenhado pela “Equipa Europa”.

«A “Equipa Europa” está mais uma vez empenhada em participar num gesto de solidariedade global, e faz votos para que estas vacinas ajudem a fortalecer a saúde da população e a conter a pandemia em 92 países, incluindo São Tomé e Príncipe», afirmou a embaixadora da União Europeia.

Portugal que para além de membro representa os interesses da União Europeia em São Tomé e Príncipe, marcou presença na cerimónia de recepção das primeiras 24 mil vacinas, no aeroporto internacional de São Tomé.

«Em plena Presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, a Equipa Europa voltou a demonstrar um compromisso sem precedentes com os cidadãos de São Tomé e Príncipe, e estou certo de que esta campanha terá um grande impacto de contenção da pandemia», pontuou Rui do Carmo, embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe.

São Tomé e Príncipe é o segundo país africano de língua portuguesa que recebe vacinas para Covid-19 no âmbito da iniciativa COVAX. Angola foi o primeiro a receber as vacinas.

A “Equipa Europa”, felicita São Tomé e Príncipe como beneficiário do seu esforço para acelerar a entrega de vacinas aos países de baixo e médio rendimento. A contribuição financeira da “Equipa Europa”, para a iniciativa COVAX é de 2,2 mil milhões de euros. A maior contribuição financeira a nível mundial.

A Comissão Europeia, justificou o aumento da contribuição financeira à iniciativa COVAX, como instrumento para garantir o acesso universal a vacina da Covid-19. As declarações de Ursula Von Der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, na cimeira do G-7, são citadas no comunicado da União Europeia.

«No ano passado, como parte da nossa resposta global contra o coronavírus, comprometemo-nos a garantir o acesso universal às vacinas em todo o mundo, para todos aqueles que delas necessitam. A Iniciativa COVAX é a que melhor nos permite atingir esse objetivo », declaração da Presidente da Comissão Europeia na cimeira do G-7.

Note -se que a Iniciativa COVAX é co-liderada pela Gavi, Aliança para a Vacinação, pela Coligação para Inovações em Preparação para Epidemias (CEPI), pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela UNICEF. O seu objetivo é acelerar o desenvolvimento e o fabrico de vacinas COVID-19 e garantir o acesso justo e equitativo de 20% da população às mesmas, fornecendo 1,3 mil milhões de doses a 92 países de baixo e médio rendimento, até ao final de 2021.

Abel Veiga – Fonte Embaixada da União Europeia em STP