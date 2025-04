Guiné Equatorial reforça amizade com STP

Numa visita marcada por cordialidade e intenções claras de aproximação, o novo embaixador da Guiné Equatorial em São Tomé e Príncipe, Bernardino Mikue, foi recebido hoje, pelo Primeiro-Ministro, Américo Ramos.

O encontro serviu para felicitar o Chefe do Governo pela sua nomeação e renovar os votos de cooperação e amizade entre os dois países.

“Foi uma visita de cortesia, para cumprimentar pessoalmente o Primeiro-Ministro e reforçar os laços de irmandade que unem os nossos povos”, declarou Bernardino Mikue, demonstrando entusiasmo com a nova fase que se abre.

Durante a audiência, o diplomata salientou a sintonia entre os presidentes de dois países, sublinhando a vontade comum de fortalecer a cooperação bilateral, com foco não apenas no plano diplomático, mas também em áreas institucionais e estratégicas.

Embora temas sensíveis como a cooperação petrolífera com Nigéria, anteriormente proposta, não tenham sido abordados nesta reunião, Mikue deixou claro que essa agenda poderá ser retomada no futuro. “Hoje viemos apenas para felicitar. Outros temas virão no momento certo”, afirmou.

A chegada do novo embaixador abre, assim, uma janela de oportunidades para dinamizar relações históricas que, com a devida atenção política, podem traduzir-se em parcerias mais sólidas e eficazes.

Waley Quaresma