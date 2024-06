Exército da vizinha Guiné Equatorial passa a ser treinado por instrutores russos

A vizinha Guiné Equatorial, país que tem fronteira marítima com São Tomé e Príncipe, já tinha acordado com a Rússia sobre a utilização dos seus portos para atracagem de navios de guerra russos.

No passado recente as marinhas da Rússia e da Guiné Equatorial realizaram manobras de fiscalização marítima e de combate a pirataria marítima nas águas territoriais equato-guinienses.

As excelentes relações no domínio da defesa, evoluíram na última semana para um novo patamar. Teodoro Nguema Obiang Mangue, vice-Presidente da Guiné Equatorial, e filho do Presidente Teodoro Obiang N´Guema Basogo, anunciou a assinatura de um novo acordo de cooperação militar com a Rússia.

«Trata-se de um acordo que permitirá que instrutores russos se desloquem ao país para formar soldados de diferentes ramos do exército nacional», declarou o vice-Presidente da Guiné Equatorial.

São Tomé e Príncipe e a Guiné Equatorial são membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), e partilham as águas do golfo da Guiné. No passado, a ilha de Ano Bom da Guiné Equatorial tinha sido cedida à São Tomé e Príncipe, que seria assim um arquipélago composto por 3 ilhas. Um processo que acabou por não ser consumado.

Coincidentemente, os dois países vizinhos decidiram no ano 2024 abrirem-se mais para a cooperação militar com a Rússia. Ambos os países rubricaram os acordos de cooperação militar com a Rússia, em maio, o mês de África.

Rússia reforça a parceria com os países africanos, e já domina a maior parte da África Ocidental e da região do Sahel, (Mali, Níger e Burkina-Faso e também o Tchad). Já penetrou no golfo da Guiné, que é uma porta estratégica no atlântico sul.

Abel Veiga