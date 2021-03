Governo e o Fundo Kuwait cortaram relação com a empresa Feedback Infra

Feedback Infra, é o nome da empresa indiana que foi escolhida pelo anterior governo de Patrice Trovoada, como consultora no processo de gestão e execução da linha de crédito de 17 milhões de dólares concedida pelo Fundo Kuwait, para modernizar o hospital central Ayres de Menezes.

No quadro da execução da linha de crédito, cujo acordo de concessão foi assinado no ano 2015, a empresa Feedback Infra recebeu 209 mil euros pelos trabalhos de consultoria prestados ao Governo santomense e ao fundo Kuwait.

Os 209 mil euros pagos pelo Fundo Kuwait à empresa indiana, estão na base do processo judicial que o novo governo de Jorge Bom Jesus, levantou contra o ex-ministro das finanças Américo Ramos.

Pois, o novo Governo ficou furioso quando recebeu uma nota do Fundo Kuwait, a pedir que o Estado satomense, pagasse os juros pelo desembolso do valor de 209 mil euros, no quadro da linha de crédito concedida para a modernização do Hospital central.

Nesta semana, o Governo de Jorge Bom Jesus, reuniu-se com Tomás Vera Cruz, o Presidente do Comité Director para reabilitação do Hospital Ayres de Menezes. À saída da reunião o engenheiro Tomás Vera Cruz, anunciou a decisão conjunta do Governo santomense e do Fundo Kuwait, de cortar relação com a empresa que já tinha beneficiado de 209 mil euros da linha de crédito.

«Foi avaliado o trabalho desta empresa globalmente ele não é satisfatório. Há uma série de aspectos que estavam no acordo entre o Governo e essa empresa, e que não foram respeitados. Foi uma decisão do Governo, e o próprio fundo kuwaitiano tinha muitas reservas sobre a continuação do trabalho com esta empresa», declarou o Presidente do Comité Directivo para reabilitação do Hospital Central Ayres de Menezes.

Tomás Vera Cruz, acrescentou que a empresa Feedback Infra entrou neste negócio por vontade exclusiva do anterior governo.

«Eles (Fundo Kuwait) também não estavam muito de acordo que o Governo continuasse com esta empresa. Isto porque esta empresa Indiana não estava na lista das 9 empresas que eles tinham submetido ao então governo, para seleccionar….», precisou.

O Presidente do Comité Director para reabilitação do Hospital Central Ayres de Menezes, aproveitou a ocasião para esclarecer ao país de que não há nenhum problema de corrupção em relação a verba de 209 mil euros que o fundo Kuwait pagou à empresa Feedback Infra.

«Não há nenhum problema com esta verba que foi paga a empresa. Para a empresa Feedback Infra, foram 209 mil euros. Valor equivalente a 1 ou 1,5% da verba total….. E como foi desembolsado, é sobre estes 209 mil euros que vamos ter que pagar os juros….», concluiu Tomas Vera Cruz.

Assim o valor intacto de mais de 16 milhões de dólares, continua disponível para reabilitar o Hospital Ayres de Menezes.

O Presidente do Comité Director, reforçou a informação que já tinha sido dada ao país pelo ministro da saúde Edgar Neves em Agosto do ano 2020, após uma das primeiras reuniões de concertação sobre o Fundo Kuwait. .

Trata-se do sucesso alcançado pelo actual governo de Jorge Bom Jesus em prolongar a validade do acordo de linha de crédito.

Previsto para expirar em Dezembro do ano 2020, segundo as declarações do ministro da saúde em Agosto do ano passado, as negociações desencadeadas junto ao Fundo Kuwait, permitiram prolongar o prazo de validade do acordo de linha de crédito para finais do ano 2024.

Abel Veiga