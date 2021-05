Professor Manuel do Rosário regressa como candidato, desta vez para dizer “BASTA”

Professor de biologia na década de 90 no Liceu Nacional, Manuel do Rosário hoje com 62 anos de idade, inaugurou a sua participação nas eleições presidenciais no ano 2016.

Nas eleições Presidenciais de 2016 apresentou-se como candidato DIVINO. Para as eleições de 18 de Julho de 2021, não se esqueceu de Cristo. Mas prometeu que desta vez vai ser para dizer BASTA.

«Estou instigado por uma grande fé em Cristo…. É a candidatura da responsabilidade de cada patriota que recusa o mal, a fome, a pobreza, a violência, a desunião, o egoísmo, e que ousa dizer, BASTA», declarou Manuel do Rosário, esta quinta feira na apresentação da sua candidatura.

Professor, ambientalista e agricultor, Manuel do Rosário, disse que a sua candidatura para as eleições de Julho próximo resulta do incentivo dado por cidadãos nacionais. «Foram os alunos, colegas e amigos, que incentivaram com a sua sinergia….e manifesto hoje como candidato às eleições presidenciais», pontuou.

Abel Veiga