Magistrados em greve aguardam pela resposta do Governo

Por causa da proposta de reajuste de salários na administração pública, desde a última sexta feira, que os magistrados judiciais e do ministério público, avançaram para uma greve por tempo indeterminado.

Apesar das negociações de sexta-feira com o Governo, os magistrados decidiram manter a greve. Vera Cravid, porta voz dos magistrados, garantiu ao Téla Nón, que a greve vai continuar nesta segunda – feira.

«A greve será levantada assim que recebermos a nota do Governo que dá resposta as nossa reivindicações», afirmou a porta-voz dos magistrados.

As negociações de sexta-feira que decorreram no Ministério das Finanças, foram consideradas como frutíferas pelos magistrados judiciais. O Governo também manifestou confiante no entendimento.

«Estão a espera de uma nota do governo,,,o bom senso vai prevalecer. Estamos a trabalhar para que na próxima semana não aconteça a greve. Há sensibilidade de ambos os lados.», declarou na sexta feira, 21 de Maio, o ministro das finanças, Osvaldo Vaz.

Acompanhado pela ministra da Justiça Ivete Lima, o ministro das finanças aproveitou para desmentir as declarações dos magistrados, segundo as quais a proposta de reajuste salarial, que já foi submetida ao parlamento, retiraria 50% do actual rendimento dos magistrados.

«Após análise da proposta de reajuste salarial feita junto com os magistrados concluímos que a nossa proposta não retira 50% de rendimento aos magistrados. Também dizer que muitas das reivindicações feitas pelos magistrados, já constam na nossa proposta. Seria um caos retirar 50% de rendimento a uma classe laboral», afirmou o Ministro das Finanças.

Vera Cravid, enquanto porta voz do grupo de magistrados que participou nas negociações com o governo, rejeitou as críticas que são feitas contra a sua classe.

«Muita gente diz que os magistrados ganham bem, uma pipa de salário, mas é uma falsa questão», referiu a magistrada.

Os magistrados alertam o governo, para os desafios da actualidade. « Neste preciso momento o governo está na luta pelo combate contra a corrupção. É preciso que olhem para a magistratura de forma diferente…».

Questionado pelo Téla Nón, Vera Cravid, confirmou que neste desafio de luta contra a corrupção, os magistrados não podem ficar expostos e sensíveis a tentação de se corromperem.

A carta reivindicativa dos magistrados pretende evitar que a classe caia na indigência, e que o Estado de direito democrático desapareça.

«O reajuste não pode ser feito pondo em causa os direitos adquiridos, ou pondo em causa o que a constituição estabelece. Reajuste não pode por em causa o rendimento mensal de cada cidadão. Porque cada cidadão tem seus compromissos assumido, e é com o salário que cumprem esses compromissos», acrescentou a magistrada..

Os magistrados dizem que são injustamente sacrificados pela população.

«Apesar de sermos extremamente massacrados pela população, de que os magistrados não trabalham, são corruptos, são traficantes, eu gostaria de conhecer que tipo de regalias é que os magistrados têm…», desabafou.

Segundo Vera Cravid, «há magistrados que andam de motoqueiro. Mas isso ninguém diz»

Mas outros beneficiaram de viaturas do Estado. «Há magistrados que tem uma viatura do Estado por causa do exercício da função. Isso está escrito na lei, que foi aprovada pela Assembleia Nacional», pontuou.

Os magistrados exigem que o governo lhes garantam um tratamento diferenciado, tendo em conta as especificidades do exercício das suas funções.

«O magistrado com problemas não consegue resolver o problema dos outros. Logo tem-se que resolver o problema do magistrado, para que ele possa resolver o problema do outro com isenção e imparcialidade», concluiu a porta voz, Vera Cravid.

Os magistrados de São Tomé e Príncipe, não querem perder os seus rendimentos, e pedem maior protecção física e financeira por parte do Governo.

Abel Veiga