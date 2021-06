TC confirmou 13 candidatos presidenciais e outros 6 em banho-maria

Jorge Amado, Moisés Viegas, Olinto das Neves, Maria das Neves, Carlos Neves, e Roberto Garrido Pontes são os cidadãos santomenses cuja proposta de candidatura ao cargo de Presidente da República, foi colocada pelo Tribunal Constitucional, em “Banho Maria”, durante 48 horas.

O acórdão número 5 /2021 do Tribunal Constitucional emitido no dia 8 de Junho, acusa os 6 cidadãos nacionais que pretendem concorrer ao cargo de Presidente da República, de não terem entregue alguns documentos exigidos pelo processo de avaliação. Segundo o Tribunal Constitucional os mesmos cidadãos devem regularizar a sua situação num prazo de 48 horas.

O Tribunal Constitucional, deverá reunir-se o mais tardar nesta sexta feira para tomar a decisão final sobre o casos dos 6 cidadãos faltosos.

No entanto, se os 6 cidadãos preencherem todos os requisitos e foram aprovados como candidatos ao cargo de Presidente da República, São Tomé e Príncipe celebrará um momento ímpar da sua democracia. Pela primeira vez desde o advento da democracia pluralista, 19 candidatos estarão envolvidos na disputa pelo cargo de Presidente da República,

Tudo porque o acórdão número 5/2021 do Tribunal Constitucional do dia 8 de Junho, já confirmou 13 cidadãos como candidatos de pleno direito ao cargo de Presidente da República.

Abel Bom Jesus, que já se auto-proclamou de “Pligidenxi Pôvo”, é o primeiro nome que surge na lista do Tribunal Constitucional, como candidato ao mais alto cargo da magistratura santomense. O nome Abel, ajudou Bom Jesus, a ficar na cabeça da lista por ordem alfabética.

Seguem-se outros candidatos nomeadamente Aurélio Martins, Carlos Vila Nova, Carlos Stock, Delfim Neves, Elsa Pinto, Elsa Garrido, Eugénio Tiny, Júlio Silva, Guilherme Posser da Costa, Manuel do Rosário, Migues de Jesus Bonfim, e Victor Tavares Monteiro.

Este último, que se apresenta como Coronel de Artilharia do exército de São Tomé e Príncipe, correu riscos de ser excluído da lista de candidatos ao cargo de Presidente da República, Dados recolhidos pelo Téla Nón, indicam que um magistrado do Tribunal Constitucional, teria questionado sobre a santomensidade do coronel. O magistrado queria provas da sanguinidade santomense do coronel. “Por Amor a Pátria” apurou o Téla Nón, o tribunal resolveu a polémica em torno da sanguinidade santomense, que parece não ter que ser “azul”.

Finalmente o país tem candidatos e bastantes, para as eleições presidenciais de 18 de Julho próximo.

Abel Veiga