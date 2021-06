Corte Constitucional confirmou 19 candidatos para as eleições presidenciais

Abel Bom Jesus, o agricultor de referência nacional que está a movimentar apoio popular para ser Presidente da República, é o primeiro nome da lista alfabética aprovada pelo Tribunal Constitucional.

seguem-se Aurélio Martins ex-Presidente do MLSTP, Carlos Vila Nova do partido ADI, Carlos Neves Presidente da União MDFM-UDD, Carlos Stock ex-ministro da da defesa nacional e antigo juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, Delfim das Neves do partido PCD e Presidente da Assembleia Nacional.

Elsa Garrido presidente do partido Verde, Elsa Pinto vice-Presidente do MLSTP, Eugénio Tiny ex-vice Presidente da Assembleia Nacional, Guilherme Posser da Costa do partido MLSTP e ex-Primeiro Ministro, Jorge Amado ex-Presidente do MLSTP, Júlio Silva ex-deputado da ADI e actualmente membro de direcção do partido Movimento Caué.

Manuel do Rosário, professor, agricultor e ambientalista, Maria das Neves ex-primeira ministra, Miques João advogado e ex-militante do partido verde, Moisés Viegas activista social e empreendedor, Olinto das Neves ex-director dos transportes terrestres, Roberto Garrido funcionário público e Victor Monteiro coronel do exército.

A lista publicada esta sexta feira pelo Tribunal Constitucional, é histórica. 19 candidatos disputam o cargo de Presidente da República. No dia 18 de julho próximo cerca de 90 mil eleitores vão escolher o novo Presidente da República.

Abel Veiga .