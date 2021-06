Os 100 anos do Partido Comunista da China

Futuro promissor da cooperação Sino-Africana

O 1º de Julho do ano 2021 marca o centenário do Partido Comunista da China (PCC). Em um século, o PCC se tornou o maior partido governante do mundo com 91 milhões membros, e tem conduzido o povo chinês para a independência, a prosperidade e o fortalecimento da nação, criando um milagre na história de desenvolvimento da Humanidade e contribuindo à paz e progresso do mundo inteiro.

—Procurar a revitalização da nação chinesa com salvação e independência. Ao longo dos milhares de anos, a nação chinesa tinha criado uma civilização próspera e de longa história, e feito contribuições notáveis para a Humanidade. No entanto, na era contemporânea, o povo chinês sofreu misérias sem precedentes por causa da invasão das potências ocidentais e corrupção das autoridades feudais.

Tendo o povo como dono do país, o PCC fundou a República Popular da China depois de uma árdua luta e revolução de 28 anos a partir de 1921, ano em que o Partido nasceu numa China fustigada por ameaças externas, tumultos sociais e miséria, encerrando milênios de autocracia feudal para dar lugar à democracia popular. Daí que, o PCC estabeleceu o sistema básico de socialismo, construiu os sistemas industrial e económico nacional relativamente completos, promoveu a transformação social mais profunda da história, e lançou as bases fundamentais política, institucional e material para o desenvolvimento e progresso da nova China.

A partir de 1978, o PCC vem aplicando a política de reforma e abertura, implantou o sistema da economia de mercado socialista, abriu um caminho para construção do socialismo com características chinesas, liberando e desenvolvendo profundamente as forças produtivas sociais. A China hoje tornou-se a segunda maior economia do mundo, líder em produção industrial, comércio de bens e reservas internacionais, assim como motor principal da economia mundial. Na área de ciência, tecnologia e inovação, a China tem obtido avanços significativos, tais como: Programa de Exploração Lunar Chang’e, Sistema de Navegação por Satélite Bei Dou, Programa de Exploração à Marte pela Sonda Tianwen. Seguindo um novo conceito de desenvolvimento baseado em inovação, coordenação, sustentabilidade, abertura e compartilhamento, o PCC promove o avanço coordenado e sustentável de trabalho nas esferas econômica, política, cultural, social e ambiental.

— Buscar o bem-estar para o povo chinês, tendo o povo como centro. Sendo um partido dedicado a servir ao povo, o PCC persiste em ter o povo como centro, e empenha-se em tornar realidade a aspiração do povo chinês. A eliminação da pobreza é um sonho do povo chinês e missão imutável do Partido. Como o país mais populoso do mundo e o maior país em desenvolvimento, a China em 1949 foi um dos países com taxa de pobreza mais alta por todo o mundo. A população rural, que representa 87% da população total do país, estava em situação de extrema pobreza.

Com décadas de esforços incessantes, o PCC tem-se dedicado à redução da pobreza como prioridade na sua governança, implementando uma estratégia precisa para erradicar a pobreza. Desde 2013, mais de 10 milhões de pessoas foram retiradas da pobreza anualmente. Há pouco tempo, o Presidente Xi Jinping anunciou que a China conquistou uma vitória total na luta contra a pobreza. Segundo os critérios atuais, os 98,99 milhões de habitantes rurais em situação de pobreza livraram-se da miséria. O país antecipou 10 anos em cumprir a meta da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. O problema da pobreza que tem atormentado a nação chinesa há milhares de anos terminou historicamente.

Além disso, o PIB per capita chinês ultrapassou US$ 10.000 e foi estabelecido o maior sistema de seguridade social no mundo. A expectativa de vida dos chineses aumentou de 35 para 77 anos. No sistema político democrático socialista com características chinesas, o povo desfruta de uma gama mais ampla e plena de direitos e liberdades, com percepções sobre benefícios, felicidade e segurança cada dia mais palpáveis. Várias pesquisas internacionais mostram que, durante anos, mais de 90% dos chineses têm mostrado satisfação e apoio ao PCC e ao seu governo, representando o melhor índice do mundo.

— Defender paz e desenvolvimento da Humanidade, com justiça e responsabilidade. Além de lograr o bem-estar do povo chinês, o PCC também defende o progresso de toda a Humanidade. A China é o único país do mundo a consagrar, na sua Constituição, o princípio de “aderir ao caminho do desenvolvimento pacífico”, enquanto o PCC inclui no seu Estatuto o objetivo de “impulsionar a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a Humanidade e promover construir um mundo de harmonia que goza paz duradoura e prosperidade comum”. Como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a China defende multilateralismo genuíno, democratização das relações internacionais, e princípio de que todos os países são iguais, quer que seja grande ou pequeno, rico ou desfavorável.

Lançamos as iniciativas de cooperação como “Um Cinturão e Uma Rota” e o Fórum de Cooperação China-África, e aceleramos o estabelecimento da “Dupla Circulação”, um novo paradigma de desenvolvimento, em que os mercados interno e externo se reforçam mutuamente. Em busca do progresso próprio, a China esforça-se para trazer mais benefícios a todos os povos no mundo e persiste em desempenhar sempre o seu papel de construtor da paz mundial, contribuinte para desenvolvimento global, defensor da ordem internacional e promotor do intercâmbio cultural.

Perante o desafio da epidemia Covid-19, a China participa ativamente na cooperação internacional e cumpre a promessa de se tornar a vacina um bem público global. A China ofereceu vacinas a mais de 80 países em desenvolvimento e exportou vacinas a mais de 50 países, com o volume total de mais de 300 milhões de doses, contribuindo para garantir a segurança da saúde pública global. A China anunciou também que fornecerá um adicional de 3 bilhões USD nos próximos três anos, com finalidade de apoiar os países em desenvolvimento vencerem a epidemia e recuperarem a economia e desenvolvimento social. Isto ilustra o compromisso chinês de lograr a igualdade mundial e construir uma comunidade com futuro compartilhado para a Humanidade.

— A distância nunca se afasta os amigos verdadeiros. No caminho de luta pela independência e revitalização dos países, os povos chineses e africanos compartilham o mesmo destino, lutando ombro a ombro e apoiando uns aos outros. É sempre a prioridade da diplomacia chinesa fortalecer a cooperação com os países africanos. Consideramos São Tomé e Príncipe como irmão e parceiro confiável na África. Os dois países estabeleceram as relações diplomáticas no mesmo dia da independência de São Tomé e Príncipe, significando a longa data da amizade entre os dois povos.

Após a normalização das relações bilaterais em 2016, o Presidente Xi Jinping propôs que se devia tornar a parceria China-STP um exemplar da cooperações entre países grandes e pequenos e da Cooperação Sul-Sul. Com os esforços conjuntos de ambas as partes, constata-se nova vitalidade da relação bilateral, em termos de avanços bem sucedidos em vertentes de política, economia, cultura, educação, e de resultados frutíferos obtidos nos domínios de infraestrutura, agricultura, saúde, luta contra paludismo e epidemia COVID-19, formação pessoal, entre outros. A cooperação bilateral tem um futuro brilhante.

Ao centenário do PCC, a China está a iniciar uma nova jornada da construção integral do país socialista moderno, e abrir-se-á a nova página da relação China-STP. A China está disposta, junto com a parte santomense, a aprofundar a amizade tradicional, alargar a cooperação de benefícios mútuos e promover a Parceria de Cooperação Global China-STP para conquistar novos progressos, em prol dos dois povos.

Xu Yingzhen

Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária da China

em São Tomé e Príncipe