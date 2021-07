INFORMAÇÃO OBSERVATÓRIO TRANSPARÊNCIA STP

Resposta do presidente da CEN sobre a duplicidade de nomes nos cadernos eleitorais para as Eleições Presidenciais de 18 de julho de 2021 em São Tomé e Príncipe Após a denúncia sobre a duplicidade de nomes nos cadernos eleitorais feita por dois eleitores recenseados em Portugal no Manifesto Social Nº9/2021 do Observatório Transparência STP, o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional Fernando Maquengo respondeu, mas infelizmente não convenceu a ninguém.

Dada a gravidade desta situação, o Observatório Transparência STP exorta a CNE para o esclarecimento dos verdadeiros motivos da duplicidade detetada nos cadernos eleitorais e reafirma que o seu papel, enquanto iniciativa da Sociedade Civil é o de questionar, alertar e contribuir para a defesa da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da transparência e melhor comunicação por parte dos decisores públicos, cabendo a estes, no âmbito das suas responsabilidades e funções, tomar as decisões com vista a salvaguardar o interesse público e no estrito cumprimento das leis em vigor e das regras da democracia que fundamentam o nosso Estado. São Tomé, 5 de julho de 2021.

Observatório Transparência STP + transparência > efectividade

