Plano de modernização da justiça constrói 1º Tribunal de Caué

O plano de modernização do sistema de justiça de São Tomé e Príncipe, foi lançado em Dezembro do ano 2020. Avaliado em 4 milhões de euros, o plano elaborado pelo Estado santomense em parceria com as Nações Unidas, entrou em execução no ano 2021.

Até 2023, o sistema das Nações Unidas, garante o financiamento de uma séria de acções e projectos, que visam a melhoria dos sistema de justiça.

Dentre os vários projectos e acções de apoio em materiais e equipamentos aos diversos órgãos do sistema de justiça, na última semana a Ministra da Justiça e Direitos Humanos Ivete Lima e Katarzyna Wawiernia representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, lançaram a primeira pedra para a construção do Tribunal do distrito de Caué.

É a primeira vez que Caué, o maior distrito do país em dimensão territorial vai ter um Tribunal Regional. O distrito que cobre toda a região sul da ilha de São Tomé, tem a cidade de Angolares como a capital.

É em Angolares, há 40 quilómetros da cidade de São Tomé, onde vai funcionar o Tribunal. «Essas acções inserem-se no âmbito da descentralização da justiça, e coloca-la por direito ao alcance dos cidadãos, uma justiça mais célere, segura e condizente com as expectativas da população», afirmou a Ministra da Justiça Ivete Lima.

Segundo o projecto, a obra de construção do Tribunal, implica a reabilitação e modernização de um antigo edifício público da cidade de angolares. O novo edifício vai contar com uma sala de audiência, gabinetes para os juízes e para os magistrados do ministério público, e duas celas.

No mesmo edifício vai funcionar também um centro de assistência para casos de violência doméstica.

Note-se que no âmbito do plano de modernização do sistema de justiça de São Tomé e Príncipe, pela primeira vez a Cadeia Central de São Tomé e Príncipe, passou a ter uma viatura celular para transporte dos reclusos.

A viatura celular foi entregue à penitenciária do Estado em Junho passado, pela representante do Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento – PNUD.

Abel Veiga