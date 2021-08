PR Evaristo pediu parecer de professor catedrático para saber se fica ou se sai depois de 3 de Setembro

Por causa da controvérsia política e jurídica que se instalou no país, em torno do fim do mandato do Presidente da República no próximo dia 3 de Setembro, ou seja, antes da eleição do novo Presidente da República, o Presidente cessante Evaristo Carvalho decidiu pedir ajuda de especialista em direito constitucional.

A controvérsia instalada tem a ver com o fim do mandato do Presidente da República, e a sua substituição pelo Presidente da Assembleia Nacional até a tomada de posse do novo Presidente da República Eleito.

Em silêncio, e no meio da controvérsia, Evaristo Carvalho, que não concorreu para o segundo mandato, já manifestou vontade de retirar-se da vida política e em paz. Por isso pediu um parecer ao professor catedrático da Universidade de Coimbra – Portugal, Vital Moreira.

O parecer do professor catedrático Vital Moreira tem data de 29 de Agosto, e diz a Evaristo Carvalho, que ele deve manter-se em funções até a tomada de posse do próximo Presidente da República, que o povo vai escolher nas urnas do próximo domingo 5 de Setembro.

O leitor tem acesso ao parecer do Professor Vital Moreira, solicitado pelo Presidente Evaristo Carvalho. – parecer

Abel Veiga