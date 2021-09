Covid-19 : 3ª vaga impõe Situação de Calamidade em todo o território nacional

A situação de Calamidade anunciada pelo Governo, começa neste sábado 18 de Setembro, e até ao dia 3 de outubro de 2021. No comunicado do Conselho de Ministros, que o Ministro da Comunicação Social Wando Castro, fez chegar a redacção do Téla Nón, são apontadas várias medidas restritivas para conter o alastramento sem precedentes da Covid-19 em São Tomé e Príncipe.

A terceira vaga da doença já infectou várias centenas de pessoas só neste mês de Setembro. O Número de mortes também cresceu nos últimos dias. Para além de anunciar o fim das festas e discotecas, o conselho de ministros anuncia a «suspensão das aulas no ensino púbico e privado, para todos os níveis de ensino, com exceção dos infantários».

O leitor deve conferir na íntegra as novas medidas da situação de calamidade, em São Tomé e Príncipe. – COMUNICADO SITUAÇÃO DE calamidade 17.09.2021