Covid-19 : Situação de Calamidade prorrogada até o dia 17, mas já com o retorno das aulas presenciais

«Autorização para o retorno das aulas presenciais, no ensino público e privado, em todos os níveis de ensino, a partir do dia 6 de outubro, respeitando um regulamento próprio».

Esta é uma das medidas tomadas pelo Conselho de Ministros, no quadro da avaliação da situação da Coovid-19 em São Tomé e Príncipe. Para travar o aumento ainda galopante das infecções pelo vírus SARS – COV- 2 no país, o Governo decidiu prorrogar até 17 de Outubro, a situação de calamidade que foi declarada em todo o território nacional no passado dia 17 de Setembro.

O comunicado do Conselho de Ministro, que os serviços do Ministro da Comunicação Social Wando Castro fizeram chegar a redacção do Téla Nón detalha todas as medidas adoptadas pelo Governo, e que devem ser implementadas por cada cidadão, para evitar que a COVID-19, continue a devastar o país.

Siga na íntegra o comunicado do Conselho de Ministros : COMUNICADO SITUAÇÃO DE calamidade 01.10.2021