Novo Presidente de Cabo Verde fez boa “Kodjeta” em São Tomé e Príncipe

No dia 24 de Agosto passado, José Maria Neves, na qualidade de candidato às eleições presidenciais em Cabo Verde, lançou a sua campanha eleitoral a partir de São Tomé e Príncipe.

Num encontro com a comunidade cabo-verdiana radicada em São Tomé, no palco do Cinema Marcelo da Veiga, José Maria Neves, justificou o arranque da sua campanha eleitoral em São Tomé e Príncipe, pelo facto de a comunidade caboverdiana no arquipélago ter sido um dos fundamentos da luta política pela libertação nacional de Cabo Verde.

Pediu a comunidade que se unisse em torno da sua candidatura. «Cima nu tá d´junta món pa sementeira, cima nu tá d´junta món n´ora de kodjeta(colheita), nou d´junta mon pa dia 17 de Outubro», afirmou.

A ideia de d´junta món na sementeira(unir as mãos, na sementeira do milho), e a prometida kodjeta farta (colheita abundante), que deveria ser feita em outubro, penetrou nas comunidades caboverdianas na ilha de São Tomé e na ilha do Príncipe. Exprimida sempre em crioulo caboverdiano, a mensagem política de José Maria Neves conquistou os idosos e os jovens santomenses de origem caboverdiana.

Enquanto primeiro ministro de Cabo Verde durante 15 anos, executou vários projectos de apoio económico e social, para a comunidade caboverdiana em São Tomé e Príncipe.

Trabalhou com todos ex-primeiros ministros de São Tomé e Príncipe, na busca de soluções para a comunidade caboverdiana e consequentemente para o país. Foi assim com ex-Primeiros ministros Tomé Vera Cruz, Patrice Trovoada, Rafael Branco, novamente Patrice Trovoada, …

A figura de José Maria Neves como candidato ao cargo de Presidente da República de Cabo Verde, praticamente diluiu a rivalidade política entre os caboverdianos em São Tomé e Príncipe. Rivalidade política entre os que são militantes do PAICV(na oposição) e os que são militantes do partido MPD(no poder).

Nem a visita em finais do mês de Setembro, do Primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva à São Tomé e Príncipe, por sinal líder do partido MPD, próximo do candidato adversário Carlos Veiga, conseguiu desviar a atenção e a convicção da maioria dos caboverdianos em São Tomé e Príncipe de que a “Kodjeta” de 17 de Outubro, tinha que ser para José Maria Neves, ex-Primeiro ministro e antigo Presidente do PAICV na oposição.

A ilha do Príncipe, um dos principais berços da comunidade caboverdiana no país, foi um dos exemplos do voto massivo em José Maria Neves nas eleições presidenciais caboverdianas, do último domingo.

Dos 164 eleitores que exerceram o direito de voto na ilha do Príncipe, 115 votaram José Maria Neves, e 44 votaram Carlos Veiga. Outros 4 votos foram distribuídos pelos demais candidatos, numa lista de 7 concorrentes ao cargo de Presidente de Cabo Verde.

A boa “Kodjeta” conseguida em São Tomé e Príncipe juntou-se à outras tanto na diáspora como no território de Cabo Verde. José Maria Neves é por vontade da maioria dos caboverdianos, o Presidente Eleito de Cabo Verde.

Abel Veiga