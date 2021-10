Criminalidade marítima diminuiu na Nigéria e consequentemente no Golfo da Guiné

Segundo o relatório do Bureau Marítimo Internacional publicado no passado dia 14 de Outubro, a costa marítima da Nigéria tem sido o principal berço dos grupos armados que realizam ataques aos navios comerciais que circulam na região do Golfo da Guiné.

São Tomé e Príncipe é vizinho da Nigéria e os dois países partilham uma extensa zona marítima comum. Em Fevereiro de 2021, a guarda costeira de São Tomé e Príncipe anunciou que os piratas tinham transformado as águas nacionais no seu refúgio, de onde planeiam e executam os ataques aos navios que circulam na região.

No entanto o Bureau Marítimo Internacional considera que nos últimos 9 meses houve uma grande redução das operações dos grupos piratas nas águas territoriais da Nigéria. Uma redução na ordem dos 77%, e que tem impacto em toda a região do golfo da Guiné.

«Este ano a linha marítima do Golfo da Guiné registou apenas 28 incidentes de pirataria e de assaltos a mão armada de embarcações em pleno alto mar contra 46 casos registados no mesmo período do ano 2020», explica o relatório do Bureau Marítimo Internacional.

Abel Veiga