Governo activou novos mecanismos para combater abuso sexual, e violência contra as crianças

Ivete Lima, ministra da Justiça e dos Direitos Humanos, presidiu no passado dia 19 de Novembro a cerimónia de apresentação pública do protocolo dos procedimentos de atendimento e seguimento às crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, maus tratos, negligência e abandono em São Tomé e Príncipe.

Regulamentar e unificar os fluxos de atendimento e encaminhamentos necessários dentro do sistema de protecção das crianças é um dos grandes objectivos do documento.

Com o protocolo virado para as crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, maus tratos, negligência e abandono, o governo pretende também estabelecer uma relação de cooperação mútua e directa entre as instituições que lidam com as questões das crianças, «para se conseguir garantir a protecção integral da vítima», explicou a Ministra da Justiça e dos Direitos Humanos.

Psicólogos, juristas, médicos, magistrados, assistentes sociais, professores, educadores e outros profissionais que lidam com as crianças e adolescentes vítimas de violência devem ter este protocolo como uma Bíblia Sagrada.

Na cerimónia de apresentação pública, que por sinal aconteceu, no dia em que o mundo celebrou o 32º aniversário da Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das crianças, a ministra Ivete Lima, anunciou acções em curso pelo governo no sentido da elaboração de um outro protocolo, desta feita para as crianças e adolescentes em contacto com as substâncias psico-activas.

«Ainda neste ano daremos início a segunda fase de formação intensiva para os médicos e técnicos em medicina legal…… e também, a aquisição de materiais e equipamentos especializados para instalação de um gabinete de atendimento às vítimas de abuso sexual e outros tipos de violência…», pontuou a ministra da Justiça e dos Direitos Humanos.

O UNICEF que apoia o governo na elaboração dos protocolos que garantam a protecção das crianças e dos adolescentes foi protagonistas de um evento organizado na praça da cultura no centro da cidade de São Tomé, em alusão ao 32º aniversário da Convenção sobre os Direitos das Crianças.

Adelino da Costa, assistente de comunicação do UNICEF disse à imprensa que São Tomé e Príncipe está a dar passos seguros para ser um país amigo das crianças. A definição pelo Estado são-tomense da política nacional de protecção das crianças é um dos exemplos apresentados pelo UNICEF.

Re-imaginar o futuro de cada criança foi o tema central da celebração.

Abel Veiga