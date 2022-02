MANIFESTO SOCIAL Nº 04/2022

Cidadão condenado com pena de prisão suspensa promovido a Secretário de Estado

A recente remodelação do Governo são-tomense, chefiado pelo primeiro-ministro, Jorge Lopes Bom Jesus, tem sido motivo de muita polémica na sociedade civil devido a indicação de alguns nomes para o cargo de ministro e secretário de Estado.

Informações enviadas para o Observatório Transparência STP dão conta que está a ser muito criticada a manutenção no governo do ministro das Obras Públicas, Osvaldo Abreu, da indicação de Cílcio dos Santos para ministro da Justiça e de Eugénio da Graça para Secretário de Estado do Comércio e Indústria. Indivíduos que para opinião pública demonstraram incompetência nas suas ações governativas.

O caso mais perplexo e grave é a indicação de Ernestino Jesus da Costa Gomes para o cargo de Secretário de Estado das Infraestruturas Recurso Naturais e Ambiente, acusado de alguns crimes, entre os quais de falsificação de documentos.

O Observatório Transparência STP, neste seu Manifesto, debruça-se sobre a recente remodelação do governo chefiado pelo primeiro-ministro, Jorge Lopes Bom Jesus.

O Observatório Transparência STP reitera que o seu papel enquanto iniciativa da sociedade civil, é o de questionar, alertar e contribuir para a defesa da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da transparência e melhor comunicação por parte dos decisores públicos, cabendo a estes, no âmbito das suas responsabilidades e funções, tomar as decisões com vista a salvaguardar o interesse público, no estrito cumprimento das leis em vigor e das regras da democracia que fundamentam o nosso Estado.

São Tomé e Príncipe, 9 de Fevereiro de 2022

OBSERVATÓRIO TRANSPARÊNCIA STP + transparência > efetividade