Denúncia da Sociedade Civil provoca queda do recém investido Sec. de Estado das Obras Públicas e Ambiente

O conteúdo do MANIFESTO SOCIAL Nº 04/2022 do Observatório Transparência STP, publicado pelo jornal Téla Nón no dia 9 de Fevereiro provocou mais crise na estrutura do governo recentemente remodelado.

Iniciativa da sociedade civil, o Observatório Transparência STP, deu ao seu manifesto número 4/2022 o seguinte título ” Cidadão condenado com pena de prisão suspensa promovido a Secretário de Estado”.

O cidadão em causa é Ernestino Jesus da Costa Gomes, que segundo o Observatório Transparência STP, foi investido no dia 1 de Fevereiro como Secretário deEstado das Obras Públicas e Ambiente.

«Acusado de alguns crimes, entre os quais de falsificação de documentos», denuncia a Iniciativa da Sociedade Civil. O Téla Nón coloca a disposição do leitor o conteúdo do Manifesto que foi publicado pelo jornal no dia 9 de Fevereiro.

No entanto um comunicado da Presidência da República de São Tomé e Príncipe com data de 10 de Fevereiro diz que o Presidente da República Carlos Vila Nova reuniu-se com o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus e pediu que fossem tomadas medidas políticas face a denúncia feita pela Iniciativa da Sociedade Civil :