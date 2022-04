Eleições legislativas e locais marcadas para 25 de Setembro

Num decreto distribuído à imprensa o Presidente da República Carlos Vila Nova anunciou a marcação da data das eleições legislativas, autárquicas na ilha de São Tomé, e Regionais na ilha do Príncipe. No decreto presidencial, Carlos Vila Nova indica o dia 25 de Setembro de 2022 como data para o povo ir as urnas.

Trata-se de uma decisão inédita na história do processo eleitoral em São Tomé e Príncipe. O Presidente da República e Chefe de Estado auscultou as forças políticas do país, e marcou a data das eleições sem antes consultar, e ter a luz verde da Comissão Eleitoral Nacional.

Tradicionalmente o Presidente da República de São Tomé e Príncipe, marca a data das eleições após auscultar as forças políticas, mas também tendo em mãos o relatório da comissão eleitoral nacional, que confirma estarem reunidas todas as condições técnicas, financeiras e materiais para desencadear o processo eleitoral.

Tudo indica que é pela primeira vez que o Presidente da República marca a data das eleições, sem que a Comissão Eleitoral Nacional esteja em funções.

Note-se que a Comissão Eleitoral Nacional que realizou as eleições presidenciais do ano passado, ainda não conseguiu fechar as contas dos actos eleitorais de Julho e Setembro de 2021. O Presidente cessante da CEN denunciou que o órgão acumulou dívidas na ordem de 400 mil euros, e que ainda não foram pagas.

Por sua vez, a Assembleia Nacional enquanto órgão de soberania que elege os membros da Comissão Eleitoral Nacional, ainda não escolheu a nova equipa que deve compor a Comissão Eleitoral Nacional, para realizaras eleições deste ano.

No entanto, o Presidente Carlos Vila Nova imprimiu dinâmica no processo eleitoral. A data está marcada. Cabem agora às outras instituições do Estado(Governo e a Assembleia Nacional) agirem no sentido de compor a nova comissão eleitoral nacional, e reunir os meios financeiros, técnicos e materiais, para que as eleições legislativas, autárquicas e regionais tenham lugar na data marcada, 25 de Setembro de 2022.

O leitor tem acesso ao Decreto Presidencial nº5/2022

Abel Veiga