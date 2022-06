MANIFESTO SOCIAL N°13/2022

Favorecimento na seleção dos candidatos para os supostos apartamentos sociais construídos em STP. A sociedade são-tomense tomou conhecimento de uma Nota explicativa do Instituído de Habitação e Imobiliária, datada de 30 de Maio de 2022, na qual é descrito o procedimento usado para selecionar candidatos para habitações ditas de sociais, acompanhada de uma lista de nomes de cidadãos selecionados, que serão posteriormente submetidos ao sorteio para distribuição de habitações sociais acima referidas.

Pelas informações divulgadas e as diversas manifestações de indignação dos cidadãos, constata-se que o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe insiste na lógica de sempre, primar pelo nepotismo e falta de transparência na gestão da coisa pública, e sobretudo não se preocupar em resolver os problemas da população, mas simplesmente beneficiar e ajudar os seus “oficiais” de propaganda política no país e na diáspora.

As contestações incidem sobre a maneira como os candidatos foram selecionados, uma vez que muitos nomes que constam da lista são: Militantes e simpatizantes ativos dos partidos que integram a atual coligação que governa o país; Quadros nacionais que auferem altos salários e detentores de luxuosas habitações no país e no estrangeiro, bem como familiares, mulheres e amantes dos que detém o poder no país. O Observatório Transparência STP, vem através deste Manifesto Social que poderá acompanhar no vídeo em anexo, repudiar com veemência e juntar a sua voz a de aqueles que discordam e protestam contra esta vergonhosa seleção.

O Observatório Transparência STP reitera que o seu papel enquanto iniciativa da sociedade civil é o de questionar, alertar e contribuir para a defesa da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da transparência e melhor comunicação por parte dos decisores públicos, cabendo a estes, no âmbito das suas responsabilidades e funções tomar as decisões com vista a salvaguarda do interesse público e no estrito cumprimento das leis em vigor e das regras da democracia que fundamentam o nosso estado. São Tomé e Príncipe, 13 de junho de 2022.

Observatório Transparência STP + transparência > efetividade

Acompanhe o caso em Vídeo :