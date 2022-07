JMLSTP acusa JADI e o Presidente Vila Nova de “manobras ludibriadoras”

A Juventude do MLSTP, partido que nesta altura governa São Tomé e Príncipe, entrou no combate político que se regista actualmente no país, por causa do recenseamento ou não de novos eleitores para participarem no sufrágio eleitoral marcado para 25 de Setembro.

A JMLSTP, através do seu secretário geral Gilson Leite, acusou a Juventude do partido ADI(JADI) de desencadear diligências e manobras ludibriadoras face a polémica em torno do recenseamento e actualização dos cadernos eleitorais.

Os Jovens do MLSTP acusam também o Presidente da República Carlos Vila Nova de ser o arquitecto das manobras ludibriadoras.

«Quais os elementos ou pressupostos eleitorais, usou para marcar as eleições? O Presidente da República não sabia que não estavam ainda criadas as condições para marcação das eleições?», perguntou a JMLSTP.

A JADI também é confrontada com interrogações da JMLSTP. «Com que fundamentos legais sustentam as suas teses de que é possível ainda a Comissão Eleitoral Nacional fazer o recenseamento eleitoral quando tem 90 dias para cumprir com outros expedientes relacionados com o acto eleitoral?».

A JMLSTP considera que a decisão do Presidente Carlos Vila Nova de marcar a data das eleições sem que a Comissão Eleitoral estivesse em funções, vedou qualquer possibilidade de se fazer o recenseamento eleitoral para as eleições de 25 de Setembro.

«Tendo o Presidente da República marcado as eleições e o Tribunal Constitucional feito a distribuição dos mandatos eleitorais tomando como referência a marcação da data das eleições, pelo Presidente da República, e o caderno eleitoral existente feito no ano passado(2021) veda alguma possibilidade legal para realização do recenseamento eleitoral nesta altura, e os do ADI sabem disso», referiu o líder da JMLSTP, Gilson Leite.

JMLSTP conclui que o Presidente Carlos Vila Nova é o único responsável pela actual situação.

«Dizer aos são-tomenses e aos jovens que é o Presidente Carlos Vila Nova, que não quis que houvesse o recenseamento eleitoral, e cabe ao Presidente todas as responsabilidades inerentes desta situação», concluiu Gilson Leite.

O leitor tem acesso a uma cópia do comunicado que a JMLSTP enviou à redacção do Téla Nón –

Abel Veiga