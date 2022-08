Governo de STP defende e apoia uma e única China

A luz da tensão que se instalou no estreito de Taiwan, desde quarta feira, 3 de Agosto, provocada pela visita da Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos de América Nancy Pelosi, a Taipei, o Governo de São Tomé e Príncipe reagiu através de um comunicado.

São Tomé e Príncipe que manteve relações diplomáticas com Taiwan de 1997 à 2016, veio a praça internacional, e através do órgão de soberania Governo, que tem competências na administração da política externa do país, vincar que Taiwan não é reconhecido como país.

«As relações de cooperação e amizade entre São Tomé e Príncipe e a República Popular da China são antigas e históricas e este Governo tem trabalhado para o reforço e consolidação das mesmas, baseado no respeito e defesa da integridade territorial e soberania dos dois países, no palco internacional», declarou o porta voz do governo e secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas.

O governo de São Tomé e Príncipe reagiu na quinta feira, após uma reunião do conselho de ministros presidida pelo Primeiro Ministro e Chefe do Governo, Jorge Bom Jesus(nafoto) . «O principio de uma só China é também reconhecido pelas Nações Unidas e a União Africana, organizações internacionais onde São Tomé e Príncipe é membro de pleno direito», reforçou Adelino Lucas porta voz do governo.

Abel Veiga