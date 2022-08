CEN e o PNUD formam militantes de partidos políticos

A Comissão Eleitoral Nacional em parceria com o PNUD, decidiu formar os militantes de todas as forças políticas representadas no país, sobre o processo eleitoral.

Segundo Sara Santos, Secretária da Comissão Eleitoral Nacional, os militantes dos diversos partidos políticos, estão a ser formados, para depois transmitirem os conhecimentos, aos delegados que vão representar cada um dos partidos políticos nas Assembleias de voto.

“O papel dos partidos políticos no processo eleitoral” é um dos temas da formação. A Comissão Eleitoral Nacional e o PNUD já definiram os 30 passos que vão regulamentar as acções dos agentes eleitorais no dia da votação, ou seja, 25 de Setembro. Os militantes dos partidos políticos estão também a conhecer os 30 passos que vão marcar o dia das eleições.

A Comissão Eleitoral Nacional e o PNUD, acreditam que a capacitação dos militantes dos partidos políticos, sobre todo o processo eleitoral, contribui para que as eleições de 25 de Setembro, sejam livres, ordeiras e pacíficas.

Abel Veiga