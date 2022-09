“São totalmente falsas as acusações proferidas pela ADI”

São palavras empregadas pelo Gabinete do Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, através de um comunicado enviado ao jornal Téla Nón.

O gabinete do Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, diz que são “falsas” as acusações feitas pelo comunicado do partido ADI, segundo as quais, o funcionário de uma empresa contratada para exibir as suas mensagens políticas através de um painel afixado na Praça Yon Gato na capital São Tomé, foi torturado e agredido pelos funcionários do gabinete do Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus.

Num documento em formato PDF, o gabinete do Primeiro Ministro que funciona exactamente na Praça Yon Gato, exibe 3 comunicados de desmentido ao partido ADI.

O leitor deve consultar o documento em formato PDF, para conhecer a versão e os fundamentos do gabinete do chefe do governo –