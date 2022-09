Elsa Garrido pede voto de encorajamento para mudar a política em STP

Elsa Garrido, a única mulher líder de um partido político concorrente às eleições de 25 de Setembro, pede ao eleitorado um voto de encorajamento, para influenciar mudanças na política do país, através da representação no parlamento.

Na quinta – feira, sexto dia de campanha eleitoral Elsa Garrido e o seu Movimento Social Democrata – Partido Verde foram caçar votos no maior mercado do país em Bobô Fôrro.

«A proposta é unir a classe política de São Tomé e Príncipe. Todo povo já notou que há uma espécie de bipolarização com um alto nivel de ódio rancor e vingança», declarou Elsa Garrido.

O Partido Verde promete eliminar o sentimento de ódio, que reina na sociedade são-tomense. «O partido verde pretende ser a terceira via para fazer as pazes entre esses senhores», acrescentou.

No diálogo político com as vendedoras do mercado o desemprego crescente foi um dos temas. Segundo Elsa Garrido mais de 65% da população de São Tomé e Príncipe está no desemprego, e a maioria é jovem. A degradação do sistema nacional de saúde, também animou o debate político de campanha do partido Verde, para as eleições legislativas, autárquicas e regionais de 25 de setembro.

Elsa Garrido garantiu que o partido vai contribuir para a mudança da forma de fazer política no país.

«Até o parlamento está morto. Não vemos deputados a fazerem propostas de leis conctretas para o povo. O partido Verde vai estar no parlamento com ajuda de Deus, para fazermos propostas de leis concretas e com coisas que mudam a vida do povo. Mas para isso é preciso que todas as mulheres de STP apostem em mim», reforçou Elsa Garrido.

Para dignificar a democracia, Elsa Garrido pediu o voto de encorajamento no dia 25 de Setembro.

«Estamos a pedir um voto de encorajamento, para estar lá a fiscalizar o poder. Dia de voto é no quadradinho número 5. Vai ser a primeira vez na história de São Tomé e Príncipe, que o parlamento vai ter activistas políticos», frisou.

A Presidente do Partido Verde, explicou o que são os activistas políticos. «São pessoas que são capazes de lutar até a morte, para defender uma causa justa, uma causa comum. Se estão Prontos, nós estamos preparados para mostrar o povo que uma nova geração de políticos está a nascer no país», pontuou..

Movimento Social-democrata – Partido Verde, garante que se o povo o colocar no parlamento, vai legislar também para assegurar melhor protecção da natureza na ilha de São Tomé e na ilha do Príncipe.

Abel Veiga