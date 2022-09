Partido Novo promete criar um gabinete para incentivar a emigração

Abílio Espírito Santo, líder do Movimento para o Progresso – Partido Novo, está a partilhar a sua experiência como emigrante, e garante que é a melhor solução para o cidadão são-tomense resolver os problemas económicos e sociais.

Na campanha para as eleições legislativas, a liderança do partido, diz que está a transmitir uma mensagem clara e concreta ao eleitorado.

«De acordo a nossa ideologia, o foco, o ponto principal deve ser as pessoas. Não adianta construir pontes e prédios, e as pessoas viverem mal», declarou o líder do partido Novo.

Segundo o Partido Novo, São Tomé e Príncipe está parado. «Um país desanimado. A única solução que a gente vê neste momento é dizer as pessoas, pega avião e vai experimentar a sorte por outras paragens», frisou.

Abílio Espírito Santo em contacto directo com eleitores na cidade de São Tomé

Se perder as eleições legislativas, Abílio Espírito Santo, garante que terá muito mais razão para implementar o projecto de promoção da emigração.

«Nós o partido Novo declaramos aqui, que após estas eleições vamos criar um gabinete. Achamos que o governo deveria faze-lo. Mas vamos faze-lo, para assessor toda gente, e incentivar toda gente, a pegar avião e viajar», garantiu.

O Estado são-tomense é o maior empregador. O partido novo contesta, e acusa o próprio Estado de não cumprir com as leis da República.

«Está na lei de financiamento dos partidos políticos, que os partidos devem receber financiamento no período eleitoral. Mas o governo não paga. Temos receio de não passar a mensagem em todo o país por dificuldades logísticas», reclamou Abílio Espírito Santo.

Mesmo sem o apoio financeiro do Estado, Abílio Espírito Santo e o Partido Novo acreditam num bom resultado nas eleições legislativas de 25 de Setembro.

Abel Veiga