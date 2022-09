Missão de Observação Eleitoral da UE destaca 18 observadores de curto prazo 

São Tomé, 23 de setembro de 2022 – A Missão de Observação Eleitoral da União Europeia (MOE UE) a São Tomé e Príncipe destacou hoje 18 observadores de curto prazo em todo o país. Este é o terceiro grupo de observadores, depois de uma equipa central de oito peritos eleitorais ter chegado a São Tomé a 25 de agosto, e de 10 observadores de longo prazo, que se encontram no país desde 5 de setembro.

“Os observadores de curto prazo vão permitir uma cobertura no dia eleitoral de quase todas as assembleias de voto de São Tomé e Príncipe. Juntamente com os outros observadores da MOE UE irão observar na capital, nas zonas rurais, bem como nas comunidades mais remotas. Os observadores da UE estarão de olhos abertos e ouvidos atentos durante a votação, contagem e apuramento dos resultados” disse a Observadora Chefe Maria Manuel Leitão Marques, deputada do Parlamento Europeu.

Observadora Chefe Maria Manuel Leitão Marques, deputada do Parlamento Europeu

Antes do seu destacamento, os observadores de curto prazo receberam uma formação aprofundada de dois dias em São Tomé sobre o quadro jurídico, os preparativos e os procedimentos de votação, o ambiente político e o panorama mediático.

Juntar-se-ão aos observadores de curto prazo um pequeno grupo de observadores composto de diplomatas da UE acreditados em São Tomé e Príncipe. No total, a MOE UE incluirá no dia das eleições mais de 40 observadores provenientes dos Estados-Membros da UE, bem como da Noruega.

“A 25 de Setembro os nossos observadores vão visitar várias assembleias de voto desde a abertura até ao encerramento das urnas. Eles não interferem no processo. Eles irão observar e tomar nota de como a votação é conduzida, avaliando questões como o respeito ao direito de voto, o segredo do voto, o desempenho dos membros da mesa, a acessibilidade para eleitores com deficiência e a participação das mulheres. Os observadores vão também avaliar a transparência, exatidão e integridade da contagem” disse a Observadora Chefe.

A análise global da MOE UE incluirá também aspectos como o quadro jurídico e a sua aplicação, o trabalho da administração eleitoral, as actividades de campanha dos candidatos e partidos políticos, o grau de igualdade de condições na campanha, a conduta dos meios de comunicação social e a resolução de disputas relacionadas a eleições.

A MOE UE emitirá uma declaração preliminar dois dias após as eleições, a 27 de setembro. Um relatório final – com recomendações abrangentes para futuras eleições – será publicado cerca de dois meses após as eleições e será apresentado pela MOE UE às autoridades nacionais, partidos políticos e meios de comunicação social em São Tomé.

Fonte : Missão de Observação Eleitoral da União Europeia