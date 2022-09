Jorge Bom Jesus apela à calma e que o país aguarde pelo pronunciamento da CEN e do TC

O Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus apelou a população e os partidos políticos a manterem-se calmos, até a divulgação dos resultados oficiais das eleições, pela Comissão Eleitoral e pelo Tribunal Constitucional (TC).

Jorge Bom Jesus avisou que a autoridade do Estado não será posta em causa, e que o governo não vai permitir a instalação do caos no país.

Na primeira sua primeira declaração pública após as eleições legislativas, autárquicas e regionais de 25 de Setembro, o Primeiro-ministro disse que São Tomé e Príncipe tem sido e vai continuar a ser, uma referência da democracia no contexto africano. «Através de eleições livres, transparentes e de alternância democrática», precisou.

Os partidos políticos e a população em geral foram exortados a manterem-se calmos, e a aguardar com serenidade o pronunciamento da Comissão Eleitoral Nacional e do Tribunal Constitucional sobre os resultados oficiais das eleições de 25 de Setembro.

«Os apuramentos distritais estão em curso, e segundo a Comissão Eleitoral Nacional, foram detectadas algumas irregularidades tais como, urnas violadas, nalguns casos ausência das actas, noutros casos discrepância entre número de votantes na mesma mesa de Assembleia de voto, entre autarquias e legislativas, dentre outros. Por tudo isso a prudência aconselha-nos que estes dados sejam verificados em instância própria», detalhou o Primeiro-ministro.

Jorge Bom Jesus, pediu aos dirigentes de partidos políticos para se absterem de discursos incendiários.

«Relembramos que num Estado do Direito ninguém está acima da lei e nenhum cidadão ou partido político deve pretender substituir as instituições do Estado», advertiu.

Garantiu que o governo não vai permitir que a autoridade do Estado seja posta em causa, neste período pós eleitoral.

«Os meios de segurança e ordem interna serão activados para evitar qualquer tentativa de instalação de caos no país, e também para garantir a paz social, a coesão nacional, e a protecção das pessoas, bens e instituições públicas», concluiu o Primeiro-ministro.

Enquanto Primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus prometeu tudo fazer para que a democracia são-tomense saia mais fortalecida após as eleições legislativas, autárquicas e regionais.

Abel Veiga