Maioria absoluta da ADI – A segunda em democracia pluralista

Os resultados definitivos das eleições legislativas de 25 de setembro, confirmam a hegemonia do partido ADI no contexto político de São Tomé e Príncipe.

Elísio Teixeira, mandatário da candidatura da ADI às eleições legislativas, acompanhou os trabalhos da Assembleia de Apuramento Geral, até a proclamação dos resultados definitivos.

Os cálculos da Assembleia de Apuramento, deram maioria absoluta a ADI com 30 mandatos.

«Temos dito, nos últimos 12 anos temos sido o maior partido político do país. É a segunda vez que obtivemos uma maioria absoluta», referiu Elísio Teixeira.

A primeira maioria absoluta foi conquistada nas legislativas de 2014. Em 2018 ADI voltou a ganhar as eleições mas com maioria simples, 25 mandatos contra 23 do MLSTP. Não conseguiu governar o país e liderou a oposição nos últimos 4 anos.

Nas eleições legislativas de 25 de setembro de 2022, o povo respondeu à exigência do Presidente da ADI. Patrice Trovoada exigiu maioria absoluta como condição para voltar a ser primeiro ministro de São Tomé e Príncipe.

A declaração do Juiz Presidente da Assembleia de Apuramento Geral, Pascoal Daio, confirmou a vitória maioritária da ADI.

«A Assembleia Nacional vai ser composta por 4 partidos políticos, sendo a ADI com 3 mandatos, o MLSTP com 18 mandatos, o MCI-PUN com 5 mandatos e o BASTA com 2 mandatos», afirmou o Juiz Presidente do colectivo de 4 membros.

Patrice Trovoada será o primeiro líder partidário de São Tomé e Príncipe a ser investido por quatro vezes como Primeiro ministro e Chefe do Governo.

Como tradicionalmente, em clima de paz e tranquilidade, São Tomé e Príncipe deu ao mundo mais uma prova de civismo e maturidade democrática.

Abel Veiga