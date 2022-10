Vivas felicitações do BASTA à Patrice Trovoada e ao ADI

O Movimento BASTA força política que foi oficializada em maio de 2018, nasceu para participar nas eleições legislativas, autárquicas e regionais de 25 de setembro. Os resultados eleitorais deram ao Movimento BASTA 2 assentos no parlamento.

Coordenado pelo embaixador Salvador dos Ramos, o Movimento político, endereçou aos Presidente do partido Acção Democrática Independente (ADI), «vivas felicitações pela vitória alcançada pelo seu partido nas eleições do dia 25 de setembro ultimo».

Na missiva endereçada à Patrice Trovoada, o Movimento BASTA manifesta-se disponível para colaborar e contribuir «na implementação das necessárias e imperiosas reformas de que o país carece, assim como em matérias legislativas que concorram para que se edifique um São Tomé e Príncipe democrático, próspero, inclusivo e economicamente sustentável».

Por outro lado, numa nota de imprensa, o movimento felicita o povo de São Tomé e Príncipe pela maneira ordeira e responsável como participou no acto eleitoral de 25 de Setembro. Os membros aderentes do movimento, os simpatizantes e amigos também mereceram atenção do BASTA « pela confiança depositada na nossa candidatura e por continuarem a acreditar no movimento como alternativa que o país precisa e reclama», concluiu a nota do BASTA.

Abel Veiga